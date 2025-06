Mercato, une cible inattendue en vue à l'OM

En quête de nouveaux renforts cet été, l’OM pourrait se lancer sur un dossier surprenant dans les prochaines semaines.

L’Olympique de Marseille prépare activement son mercato estival avec une ambition claire : bâtir un effectif compétitif pour la Ligue des champions et le championnat. Si plusieurs pistes sont à l’étude, un profil offensif intrigue, bien que son nom ne circule pas encore officiellement du côté de la Commanderie. Ce joueur, dont la situation pourrait évoluer dans les jours à venir, pourrait bien être la surprise du recrutement marseillais. Et son arrivée viendrait challenger la hiérarchie établie en attaque, sans remettre en cause le statut de l’actuel numéro un.