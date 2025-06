Mercato, les pistes estivales de l'OM

Qualifié pour la Ligue des Champions la saison prochaine, l’OM s’apprête à accueillir plusieurs recrues dans ses rangs, cet été.

Dans les coulisses du Vélodrome, le mercato d’été s’active déjà. Un premier renfort est sur le point d’être annoncé, et ce ne serait qu’un début. L’Olympique de Marseille, fort de sa qualification en Ligue des Champions, veut bâtir une équipe ambitieuse, solide, et compétitive sur tous les fronts. Pablo Longoria et son équipe travaillent d’arrache-pied pour donner à Roberto De Zerbi les moyens de ses ambitions. Objectif affiché : recruter lourd et vite. Le mercato olympien promet d’être l’un des plus intenses de ces dernières années.