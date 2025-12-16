Mercato, un joli coup en vue pour le Barça

Le regain de forme observé ces dernières semaines n’a pas totalement effacé les failles structurelles du collectif catalan. Si le Barça (1er, 43 pts) domine de nouveau la Liga, c’est avant tout grâce à sa capacité à faire la différence dans les trente derniers mètres, avec notamment un Raphinha en forme depuis son retour de blessure.. En revanche, la défense reste exposée, notamment dans un système où la ligne est volontairement haute. Plusieurs erreurs individuelles ont coûté cher, et le manque de profondeur dans l’axe central est régulièrement pointé du doigt par les observateurs.

Conscient de cette réalité, Hansi Flick aurait clairement fait passer le message à sa direction : l’été prochain devra impérativement renforcer l’arrière-garde. Dans cette optique, le nom de Pau Torres circule avec insistance. Le défenseur international espagnol, aujourd’hui sous contrat avec Aston Villa, correspond au profil recherché : expérience du très haut niveau, qualité de relance et connaissance des exigences du football espagnol. Pau Torres serait d’ailleurs suivi depuis plusieurs mois par les décideurs barcelonais.