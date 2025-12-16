Leader de la Liga avec une avance confortable, le FC Barcelone semble avoir retrouvé une certaine stabilité sportive après un début de saison contrasté. L’efficacité offensive a remis l’équipe sur les rails, mais un déséquilibre persiste dans un secteur clé du jeu. Derrière, les fragilités se répètent et interrogent, au point de pousser la direction sportive à envisager un renfort majeur lors du prochain mercato estival. En coulisses, un profil précis est étudié, avec une option crédible venue d’Angleterre. Un dossier discret, mais potentiellement décisif pour l’avenir du Barça.
Mercato, un joli coup en vue pour le Barça
- AFP
Le Barça veut reconstruire sa défense
Le regain de forme observé ces dernières semaines n’a pas totalement effacé les failles structurelles du collectif catalan. Si le Barça (1er, 43 pts) domine de nouveau la Liga, c’est avant tout grâce à sa capacité à faire la différence dans les trente derniers mètres, avec notamment un Raphinha en forme depuis son retour de blessure.. En revanche, la défense reste exposée, notamment dans un système où la ligne est volontairement haute. Plusieurs erreurs individuelles ont coûté cher, et le manque de profondeur dans l’axe central est régulièrement pointé du doigt par les observateurs.
Conscient de cette réalité, Hansi Flick aurait clairement fait passer le message à sa direction : l’été prochain devra impérativement renforcer l’arrière-garde. Dans cette optique, le nom de Pau Torres circule avec insistance. Le défenseur international espagnol, aujourd’hui sous contrat avec Aston Villa, correspond au profil recherché : expérience du très haut niveau, qualité de relance et connaissance des exigences du football espagnol. Pau Torres serait d’ailleurs suivi depuis plusieurs mois par les décideurs barcelonais.
- Getty Images Sport
Le Barça fonce sur Pau Torres
Avant d’en arriver à cette piste anglaise, le Barça a exploré d’autres options. Plusieurs médias ont notamment évoqué un intérêt appuyé pour Nico Schlotterbeck, pressenti sur le départ du Borussia Dortmund. Toutefois, les exigences salariales élevées du défenseur allemand auraient refroidi les ardeurs catalanes, dans un contexte économique toujours contraint. Cette difficulté a poussé le club à réévaluer ses priorités et à se tourner vers des profils jugés plus compatibles avec sa réalité financière.
C’est dans ce cadre que Pau Torres a pris de l’épaisseur. Titulaire régulier en Premier League, l’ancien joueur de Villarreal s’est imposé comme un élément clé d’Aston Villa, avec une douzaine d’apparitions cette saison, dont la grande majorité en tant que titulaire. Selon ESPN, repris par Foot Mercato, Pau Torres ne serait pas insensible à l’idée d’un retour en Espagne, et encore moins à la perspective de rejoindre le Barça, un club qu’il connaît bien pour l’avoir souvent affronté.
- AFP
Pau Torres va coûter cher au Barça
Reste la question centrale du coût de l’opération. Recruté pour environ 40 millions d’euros à l’été 2023, Pau Torres représente un investissement conséquent pour Aston Villa, qui ne compte pas brader son défenseur. Le Barça devra donc composer avec ses contraintes budgétaires, d’autant plus que ce dossier pourrait être directement lié à l’avenir de Ronald Araujo, actuellement au repos et dont la situation contractuelle demeure incertaine.
Sur le terrain, l’urgence est pourtant réelle. Ces dernières semaines, Pau Cubarsí a été accompagné par Gerard Martin dans l’axe, tandis que le départ non remplacé d’Íñigo Martinez continue de peser. Dans ce contexte, l’arrivée de Pau Torres offrirait une solution immédiate, à la fois fiable et expérimentée. Le dossier reste ouvert, mais il incarne déjà l’une des pistes les plus crédibles du prochain mercato estival barcelonais.