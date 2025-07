Tottenham est décidé à damer le pion au PSG dans le dossier Illya Zabarnyi cet été.

Alors que le Paris Saint-Germain pensait avoir fait le plus dur dans le dossier Illya Zabarnyi, un cador de Premier League vient de bouleverser le scénario. Entre ambitions européennes et exigences financières, la course au défenseur ukrainien s’intensifie. Et Tottenham s’invite brutalement dans le jeu, prêt à devancer le PSG dans cette opération délicate.