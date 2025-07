PSG, un cador anglais chamboule tout pour Illya Zabarnyi

Un cador de Premier League s’est invité dans le dossier Illya Zabarnyi ces dernières heures. Un énorme coup de pression pour le PSG.

Le Paris Saint-Germain pensait tenir son prochain renfort défensif. Un accord avec le joueur, des discussions bien avancées avec son club, et un dossier presque ficelé. Mais le mercato estival réserve souvent des surprises, et celle-ci pourrait faire dérailler les plans de la direction parisienne. Alors que la piste semblait dégagée, un concurrent de poids vient tout remettre en question, au moment où Illya Zabarnyi semblait plus proche que jamais de poser ses valises à Paris.