Les dessous du deal Zabarnyi : Comment le PSG a vraiment bouclé l'affaire !

Le PSG s'apprête à frapper un grand coup sur le mercato ! Mais derrière l'arrivée imminente d'Ilya Zabarnyi se cachent des détails insoupçonnés...

Le mercato parisien est enfin lancé, et de quelle manière ! Après des semaines de rumeurs et de tractations en coulisses, le Paris Saint-Germain semble sur le point de sécuriser sa première recrue estivale d'envergure. Le nom qui brûle toutes les lèvres est celui d'Ilya Zabarnyi, le roc défensif ukrainien de Bournemouth. Mais si les grandes lignes de ce transfert commencent à filtrer, peu connaissent réellement les arcanes complexes de ce dossier, les véritables enjeux financiers et les stratégies mises en œuvre par les différentes parties. Des informations cruciales permettent aujourd'hui de lever le voile sur les dessous d'une opération qui pourrait redéfinir les ambitions parisiennes.