PSG : Le prix étonnant de Beraldo

Selon L’Équipe, le défenseur central du PSG, Beraldo, a officiellement demandé à quitter le club pendant le mercato en cours. Arrivé de Sao Paulo en janvier 2024 pour 20 millions d’euros (17 millions de livres sterling/23 millions de dollars), Beraldo, 21 ans, a connu des difficultés à être titulaire régulièrement, notamment après une contre-performance en finale de la Coupe du Monde des Clubs contre Chelsea. Le PSG n’envisage pas son départ à moins que deux conditions ne soient remplies : la signature d’un nouveau défenseur central et une indemnité de transfert minimale de 30 millions d’euros (26 millions de livres sterling/35 millions de dollars). Galatasaray est intéressé par son recrutement, tandis que ses agents ont contacté des clubs comme Manchester United, Chelsea, Liverpool et Bournemouth pour évaluer les intérêts.

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La demande de transfert de Beraldo fait suite à un temps de jeu limité derrière Marquinhos et Willian Pacho dans la hiérarchie défensive centrale de Luis Enrique. Souhaitant obtenir un temps de jeu régulier pour améliorer ses perspectives avant la Coupe du Monde 2026, le Brésilien a fait part de son souhait à la direction du PSG. Malgré son potentiel, les doutes quant à sa capacité à s'imposer après des revers médiatisés ont poussé Beraldo à envisager un transfert.

Le PSG a indiqué que Beraldo ne serait autorisé à partir que si un remplaçant approprié – très probablement Illia Zabarnyi de Bournemouth – était recruté. Le PSG a fixé un prix minimum de 30 millions d'euros pour Beraldo, rejetant toute idée de compromis. Le club insiste sur le fait qu'il conservera Beraldo si les renforts défensifs ne peuvent être finalisés, afin de maintenir la profondeur de l'effectif, Presnel Kimpembe étant toujours en convalescence.

À moins d'un mois de la fin du mercato, le PSG négocie activement pour un nouveau défenseur central avant de valider le départ de Beraldo. Le prochain match du club est la Super Coupe de l'UEFA contre Tottenham le 13 août. L'avenir de Beraldo dépendra du succès du PSG sur le marché, avec d'autres offres attendues dans les semaines à venir, mais aucun mouvement n'est autorisé tant que les exigences élevées du PSG ne sont pas satisfaites.