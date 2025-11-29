Le duel entre Tottenham et le PSG, disputé mercredi soir en Ligue des champions, n’a pas livré qu’un simple verdict sportif. Au-delà de la défaite des Spurs (5-3), un homme a renversé les pronostics : Randal Kolo Muani. L’attaquant prêté par Paris s’est offert une soirée qui pourrait bien redessiner son futur, tant ses dirigeants londoniens semblent déterminés à franchir un cap. Son match, sa situation contractuelle et les premiers signaux envoyés en coulisses alimentent un feuilleton qui enfle à mesure que la saison avance.
Mercato PSG : Tottenham a tranché pour l’avenir de Randal Kolo Muani
Un match perdu, mais un joueur retrouvé
Tottenham est revenu du Parc des Princes sans le moindre point, mais pas sans satisfaction. Face au PSG, son club formateur, Randal Kolo Muani a rappelé pourquoi les Spurs ont misé sur lui cet été. Un doublé, une passe décisive, un impact permanent. Le genre de performance qui surprend rarement ceux qui suivent son évolution, mais qui réveille presque systématiquement les anciens clubs lorsqu’ils recroisent son chemin.
Cette rencontre a offert une lueur positive dans la soirée londonienne. Le joueur prêté sans option d’achat a montré une assurance qui n’avait pas toujours accompagné ses dernières sorties. Tottenham, qui a souffert collectivement, a néanmoins retrouvé un élément offensif capable de renverser un match à lui seul.
Tottenham réfléchit déjà à l'après-prêt
D’après les informations relayées par Ekrem Konur, le club londonien ne veut plus attendre pour clarifier sa position. Les dirigeants de Tottenham envisagent désormais d’entrer dans une négociation officielle avec le Paris Saint-Germain afin de conserver l’international français.
Sous contrat avec Paris jusqu’en 2028, l’attaquant reste une valeur marchande importante. Le PSG viserait autour de 30 millions d’euros pour ouvrir la porte à un départ définitif. Une somme qui pourrait changer si Kolo Muani enchaîne des performances aussi marquantes que celle du Parc.
Tottenham n’est pas seul dans ce dossier. L’Atlético Madrid, la Juventus et Arsenal suivent aussi son cas, tous attentifs à sa progression en Premier League.
Une saison décisive avant la Coupe du monde 2026
À 26 ans, Randal Kolo Muani avance avec un objectif clair : réussir sa saison en Angleterre et convaincre Didier Deschamps de l’emmener en Coupe du monde 2026.
Sa prestation contre le PSG ne résout pas tout, mais elle marque un tournant. Le joueur sait qu’il doit enchaîner, varier ses influences dans le jeu, peser dans les grands rendez-vous. Il reste conscient que son passage chez les Spurs peut influer sur la suite de sa carrière, que ce soit à Londres ou ailleurs.
Tottenham prépare déjà son prochain rendez-vous en Premier League avec la réception de Fulham. Une occasion, encore, pour l’attaquant français de confirmer son regain de confiance et de poursuivre sa montée en puissance.