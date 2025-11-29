Mercato PSG : Tottenham a tranché pour l’avenir de Randal Kolo Muani

Tottenham est revenu du Parc des Princes sans le moindre point, mais pas sans satisfaction. Face au PSG, son club formateur, Randal Kolo Muani a rappelé pourquoi les Spurs ont misé sur lui cet été. Un doublé, une passe décisive, un impact permanent. Le genre de performance qui surprend rarement ceux qui suivent son évolution, mais qui réveille presque systématiquement les anciens clubs lorsqu’ils recroisent son chemin.

Cette rencontre a offert une lueur positive dans la soirée londonienne. Le joueur prêté sans option d’achat a montré une assurance qui n’avait pas toujours accompagné ses dernières sorties. Tottenham, qui a souffert collectivement, a néanmoins retrouvé un élément offensif capable de renverser un match à lui seul.