Mercato PSG : Luis Enrique répond enfin sur son avenir à Paris

La démonstration face à Marseille a confirmé la mainmise parisienne sur la Ligue 1. Cinq buts, aucun débat, une équipe sûre de ses forces. Pourtant, au moment de faire face aux journalistes, Luis Enrique a déplacé le centre de gravité de la soirée. Interrogé sur une possible prolongation ou un potentiel départ, l’entraîneur espagnol n’a pas livré la réponse attendue. Il a préféré le clin d’œil.

Avec un sourire appuyé, il a lâché un « Les Espagnols, hein… », déclenchant quelques rires dans la salle. Une sortie courte, volontairement floue, qui a suffi à alimenter les interprétations sans offrir la moindre confirmation concrète.