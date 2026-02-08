La manita historique ! Luis Enrique jubile, Dembélé et Doué savourent le "message"

C'est une soirée qui restera gravée dans les mémoires parisiennes. Jamais dans l'histoire des confrontations entre les deux rivaux, l'écart n'avait été aussi grand. Vainqueur 5-0 d'un OM dépassé, le PSG a repris son trône de leader avec la manière. Ousmane Dembélé, auteur d'un doublé retentissant, a été le grand artisan de ce succès. Le Ballon d'Or 2025, absent à l'aller, avait une revanche à prendre et un message clair à délivrer. "On avait à cœur de faire un grand match et de faire passer un message à tout le monde, qu'on est de retour," a lâché l'ancien Barcelonais sur Ligue 1+. Pour lui, cette victoire lance définitivement la "deuxième partie de saison" où Paris compte "tout faire pour gagner les titres".