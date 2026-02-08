C'est une soirée qui restera gravée dans les mémoires parisiennes. Jamais dans l'histoire des confrontations entre les deux rivaux, l'écart n'avait été aussi grand. Vainqueur 5-0 d'un OM dépassé, le PSG a repris son trône de leader avec la manière. Ousmane Dembélé, auteur d'un doublé retentissant, a été le grand artisan de ce succès. Le Ballon d'Or 2025, absent à l'aller, avait une revanche à prendre et un message clair à délivrer. "On avait à cœur de faire un grand match et de faire passer un message à tout le monde, qu'on est de retour," a lâché l'ancien Barcelonais sur Ligue 1+. Pour lui, cette victoire lance définitivement la "deuxième partie de saison" où Paris compte "tout faire pour gagner les titres".
La manita historique ! Luis Enrique jubile, Dembélé et Doué savourent le "message"
- AFP
Luis Enrique : "On a surmonté l'adversaire"
Sur le banc, Luis Enrique ne cachait pas sa satisfaction. Si le technicien espagnol s'attendait à un "match difficile", il a surtout vu son équipe étouffer les Marseillais. "On a surmonté l'adversaire, on a très bien joué. Je pense qu'on a clairement mérité cette victoire," a-t-il analysé. Pour lui, ce succès va au-delà des trois points : "C'est un moment important de la saison pour nous." Il s'est réjoui de retrouver "cette efficacité, ce niveau" juste avant les échéances européennes, tout en saluant la communion avec le Parc : "C'est un vrai plaisir de jouer ce type de matchs, avec cette ambiance incroyable."
- AFP
Doué : "C'est historique, tant mieux"
La jeunesse parisienne était aussi à la fête. Désiré Doué, passeur décisif et intenable, a savouré chaque instant de cette soirée "magnifique". "C'est historique, tant mieux," a-t-il souri au micro du diffuseur. Le milieu offensif a insisté sur la prestation collective aboutie : "On a été une grande équipe ce soir, on a joué collectivement, on a très bien pressé." Conscient de l'importance de ce rendez-vous pour les supporters qui ont "mis le feu", il estime que l'équipe a su répondre en mettant "le feu sur le terrain".
- AFP
Une faillite marseillaise totale
Si Paris a brillé, Marseille a sombré. La défense à trois expérimentée par Roberto De Zerbi (Medina, Balerdi, Pavard) a pris l'eau de toutes parts. Leonardo Balerdi, coupable sur plusieurs buts, et Facundo Medina, auteur d'un CSC malheureux, ont symbolisé ce naufrage. Le pari de titulariser Jeffrey de Lange dans les buts n'a pas non plus payé face à la furia parisienne (4 montants touchés en plus des 5 buts !).
- AFP
Le PSG reprend la main
Avec cette manita, le PSG ne fait pas que reprendre la tête de la Ligue 1 devant Lens et l'OL. Il marque les esprits et envoie un signal fort à la concurrence. Luis Enrique, qui réclamait de la pression avant le match, a vu ses joueurs y répondre de la plus belle des manières. Pour l'OM et De Zerbi, en revanche, la crise couve après cette humiliation record.