À la veille d’un rendez-vous symbolique face à l’OM au Koweït pour le Trophée des champions, le Paris Saint-Germain a vu surgir une information inattendue. Une annonce explosive, rapidement démentie, qui a obligé la direction à sortir du silence pour calmer le jeu.
Luis Enrique annoncé sur le départ, le PSG prend la parole publiquement
- AFP
Une rumeur lancée en plein déplacement au Koweït
Alors que le PSG posait ses valises au Koweït pour disputer le Trophée des champions contre l’Olympique de Marseille, une agitation soudaine a gagné les réseaux sociaux mardi soir. En cause, une publication signée François Gallardo. Habitué aux révélations tapageuses, souvent démenties par la suite, l’intéressé a affirmé que Luis Enrique, pourtant lié au club jusqu’en 2027, aurait choisi de quitter Paris dès l’été prochain.
Sur X, Gallardo a détaillé un scénario précis, évoquant même une destination. « Luis Enrique a décidé de quitter le Paris Saint-Germain cet été. Il souhaite mettre un terme à son aventure là-bas. Son désir est de relever un nouveau défi dans un autre championnat, la Premier League… Manchester United. La période faste est terminée ! Passons aux choses sérieuses », a-t-il indiqué, vu que les Red Devils ont récemment limogé Ruben Amorim. Une déclaration spectaculaire, mais fragile.
- AFP
Une inquiétude immédiate chez les supporters
Malgré la réputation de l’informateur, la nouvelle a semé le doute. Le contexte n’a rien arrangé. Le PSG avance sur plusieurs fronts, la saison entre dans une phase dense, et la stabilité du banc reste un sujet sensible. Certains supporters ont craint un nouveau feuilleton, d’autant que Luis Enrique incarne le projet sportif actuel.
Face à cette montée de tension, le club n’a pas temporisé. La réponse est venue rapidement, de manière frontale.
- AFP
Luis Campos coupe net la polémique
Sollicité par le journaliste Olivier Tallaron, Luis Campos a réagi sans détour. « Fake News à 100 % », a déclaré le dirigeant portugais. Quatre mots. Pas un de plus. Une formule sèche, assumée, qui vise à clore le débat avant qu’il ne s’installe. Le message ne laisse aucune place au doute : aucune réflexion autour d’un départ n’existe.
Cette prise de parole publique traduit une volonté claire. Le PSG refuse désormais de laisser prospérer des rumeurs susceptibles d’affecter le vestiaire ou de troubler l’environnement sportif. En interne, le club cherche à verrouiller la communication à un moment clé.
- AFP
Le passé de Luis Enrique alimente malgré tout les débats
Un élément continue toutefois d’alimenter les discussions. Luis Enrique n’a jamais prolongé une aventure au-delà de trois saisons, que ce soit au FC Barcelone, avec la sélection espagnole ou ailleurs. Ce constat factuel nourrit les spéculations, sans pour autant donner du crédit à l’annonce de Gallardo.
Pour l’heure, la position parisienne reste limpide. Luis Enrique demeure sous contrat, soutenu par sa direction, et concentré sur ses objectifs. Le reste relève du bruit médiatique. Et cette fois, le PSG a choisi de répondre fort.