Luis Enrique annoncé sur le départ, le PSG prend la parole publiquement

Alors que le PSG posait ses valises au Koweït pour disputer le Trophée des champions contre l’Olympique de Marseille, une agitation soudaine a gagné les réseaux sociaux mardi soir. En cause, une publication signée François Gallardo. Habitué aux révélations tapageuses, souvent démenties par la suite, l’intéressé a affirmé que Luis Enrique, pourtant lié au club jusqu’en 2027, aurait choisi de quitter Paris dès l’été prochain.

Sur X, Gallardo a détaillé un scénario précis, évoquant même une destination. « Luis Enrique a décidé de quitter le Paris Saint-Germain cet été. Il souhaite mettre un terme à son aventure là-bas. Son désir est de relever un nouveau défi dans un autre championnat, la Premier League… Manchester United. La période faste est terminée ! Passons aux choses sérieuses », a-t-il indiqué, vu que les Red Devils ont récemment limogé Ruben Amorim. Une déclaration spectaculaire, mais fragile.