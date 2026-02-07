Alors que le Paris Saint-Germain pensait avancer sereinement sur l’avenir de son entraîneur, une information venue d’Angleterre est venue troubler le paysage. En coulisses, un grand club européen aurait tenté d’interférer dans un dossier jugé stratégique par la direction parisienne.
Mercato PSG : un géant de Premier League serait passé à l’action pour Luis Enrique
- AFP
Une rencontre qui alimente toutes les spéculations
A en croire une information révélée par Indykaila News sur X, Manchester United aurait récemment franchi un cap. Le club anglais, actuel quatrième de Premier League, aurait rencontré à Paris l’agent de Luis Enrique la semaine dernière. Une discussion loin d’être anodine, dont l’objectif aurait été clair : convaincre l’entraîneur espagnol de ne pas accepter la prolongation de contrat que le PSG prépare.
Cette initiative aurait eu lieu dans un contexte déjà sensible, alors que l’avenir du technicien reste un sujet scruté de près des deux côtés de la Manche.
- AFP
L’agent de Luis Enrique au cœur du dossier
L’homme au centre de cette approche se nomme Iván de la Peña. Membre de l’agence De la Peña & Sostres, il représente notamment Luis Enrique et gère plusieurs dossiers majeurs du football européen. Les dirigeants mancuniens espéreraient, par son intermédiaire, détourner l’ancien sélectionneur de l’Espagne du projet parisien afin de l’attirer à Old Trafford dans les mois à venir.
Ces dernières semaines, le nom de Luis Enrique circulait déjà avec insistance du côté de Manchester United. Une rumeur que le directeur sportif du PSG, Luis Campos, avait pourtant pris soin de calmer publiquement.
- AFP
Une pression médiatique difficile à ignorer pour le PSG
Même si cette information n’a pas été confirmée par des sources jugées irréprochables, elle a rapidement enflammé les médias et les réseaux sociaux. Pour le PSG, ce type de bruit intervient au plus mauvais moment. Le club travaille en interne sur une prolongation au-delà de 2027 et cherche à préserver un climat stable autour de son entraîneur.
Ces spéculations venues de l’étranger créent une tension supplémentaire, à un moment où Paris souhaite verrouiller les fondations de son projet sportif.
- AFP
Luis Enrique, pilier du projet parisien
Arrivé sur le banc parisien en 2023, Luis Enrique a profondément marqué l’identité du PSG. Son approche méthodique et exigeante a permis au club de franchir un cap, notamment sur la scène européenne avec une victoire historique en Ligue des champions qui a renforcé son statut.
Déjà prolongé jusqu’en 2027 en février 2025, l’Espagnol reste au centre des réflexions stratégiques du club. En interne, l’idée dominante reste claire : maintenir la continuité autour du staff technique, sans se laisser dicter le tempo par des intérêts extérieurs.
- (C)Getty images
Un avenir encore à écrire
Pour l’heure, Luis Enrique n’a pas officiellement rempilé à Paris. La saison avance, avec ses enjeux en Ligue 1 et en Coupes d’Europe, et chaque décision autour de l’entraîneur s’inscrit dans un contexte déjà très exigeant. Reste à savoir si cette tentative venue d’Angleterre restera un simple coup de pression… ou le début d’un feuilleton bien plus long.