Mercato PSG : un géant de Premier League serait passé à l’action pour Luis Enrique

A en croire une information révélée par Indykaila News sur X, Manchester United aurait récemment franchi un cap. Le club anglais, actuel quatrième de Premier League, aurait rencontré à Paris l’agent de Luis Enrique la semaine dernière. Une discussion loin d’être anodine, dont l’objectif aurait été clair : convaincre l’entraîneur espagnol de ne pas accepter la prolongation de contrat que le PSG prépare.

Cette initiative aurait eu lieu dans un contexte déjà sensible, alors que l’avenir du technicien reste un sujet scruté de près des deux côtés de la Manche.