Le Paris Saint-Germain se retrouve de nouveau sur la ligne de mire d’un géant européen prêt à casser sa tirelire. Joao Neves, joyau du milieu parisien, incarne depuis plusieurs mois la pièce centrale du projet de Luis Enrique. Le jeune international portugais a monté en puissance à une vitesse folle et impose aujourd’hui son influence dans chaque match. Rien d’étonnant, donc, à voir les regards insistants d’autres clubs prêts à tout pour s’offrir ses services. Et comme souvent dans ces dossiers explosifs, Manchester City apparaît en premier plan, décidé à frapper un énorme coup lors du prochain marché des transferts.
Mercato PSG : l’offre faramineuse de Manchester City pour Joao Neves
Pep Guardiola se tourne vers Joao Neves pour son futur milieu
Depuis plusieurs semaines, des rumeurs sur l’intérêt des Citizens circulent dans la presse anglaise. Ce n’est plus une simple surveillance, mais une obsession grandissante. Pep Guardiola admire profondément le profil du jeune Portugais. Pour lui, Joao Neves représente la prochaine pierre maîtresse de son système après Rodri. Il veut absolument ce joueur, et refuse de se contenter d’une autre cible.
D’après les informations rapportées par Fichajes, Manchester City prépare un mouvement massif pour convaincre Paris de lâcher son prodige. Le club anglais aurait l’intention de proposer pas moins de 120 millions d’euros. Les dirigeants mancuniens en font leur priorité et décrivent Neves comme « le successeur idéal de Rodri, apportant jeunesse, polyvalence et profondeur au milieu de terrain ». Des mots forts et un signe clair. L’Espagnol ne cache plus sa fascination pour celui qui s’impose déjà comme un des milieux les plus complets de sa génération.
Le PSG ferme la porte et prépare sa défense
Mais Paris n’a pas l’intention de flancher. Joao Neves s'impose comme l’un des hommes forts de Luis Enrique et la direction ne souhaite en aucun cas fragiliser son milieu. Déjà indispensable dans les rencontres importantes, il représente aussi l’avenir du projet sportif, un futur leader, et une pièce centrale dans l’ambition du club.
Face à cette cour martelée de City, le PSG répond avec fermeté. Le club n’envisage aucune discussion, même face à une enveloppe impressionnante. L’idée de voir partir le Portugais ne traverse pas les esprits à Doha ni au siège parisien. À Paris, on considère ce milieu de terrain comme intransférable. Une somme énorme ne suffirait pas à infléchir cette volonté. Luis Enrique et Nasser Al-Khelaïfi marchent ensemble sur ce dossier et refusent catégoriquement d'ouvrir la porte.
City prêt à pousser encore plus loin
Malgré cette barrière affichée, Manchester City ne renonce pas. Le club anglais compte insister, quitte à revoir ses chiffres et jouer sur d'autres leviers. La direction mancunienne imagine une stratégie en deux temps. D'abord, convaincre le joueur. Ensuite, mettre la pression économique sur Paris. Une technique bien connue en Premier League, qui a d’ailleurs marché avec Gianluigi Donnarumma cet été. Sauf qu'à Paris, ce genre de manœuvre agace au plus haut niveau.
Luis Enrique ne veut pas entendre parler de départ, et le président du PSG non plus. Tous les signaux convergent vers la même réponse. Joao Neves continuera à grandir à Paris. City devra donc se préparer à un bras de fer s’il souhaite aller au bout de son idée.
Pour l’instant, Paris tient bon. Le joueur, lui, avance sur le terrain, et sa progression donne raison à ceux qui refusent de le voir filer. Ce feuilleton pourrait pourtant durer, et l’été promet déjà des secousses.