Mercato PSG : l’offre faramineuse de Manchester City pour Joao Neves

Depuis plusieurs semaines, des rumeurs sur l’intérêt des Citizens circulent dans la presse anglaise. Ce n’est plus une simple surveillance, mais une obsession grandissante. Pep Guardiola admire profondément le profil du jeune Portugais. Pour lui, Joao Neves représente la prochaine pierre maîtresse de son système après Rodri. Il veut absolument ce joueur, et refuse de se contenter d’une autre cible.

D’après les informations rapportées par Fichajes, Manchester City prépare un mouvement massif pour convaincre Paris de lâcher son prodige. Le club anglais aurait l’intention de proposer pas moins de 120 millions d’euros. Les dirigeants mancuniens en font leur priorité et décrivent Neves comme « le successeur idéal de Rodri, apportant jeunesse, polyvalence et profondeur au milieu de terrain ». Des mots forts et un signe clair. L’Espagnol ne cache plus sa fascination pour celui qui s’impose déjà comme un des milieux les plus complets de sa génération.