Alors qu’il est à un an de la fin de son contrat, Gianluigi Donnarumma pourrait quitter le Paris Saint-Germain cet été.

Un géant du Bosphore surgit et vise un cadre du PSG. Derrière le rideau, une fortune colossale entre en jeu. Et si tout basculait ? Titulaire dans les cages parisiennes et acteur principal de la saison historique du PSG, Gianluigi Donnarumma ne parle plus d’une même voix avec ses dirigeants depuis quelques semaines. Une mésentente qui profiterait à un géant de la Süper Lig turque.