Osimhen, l'énorme conflit

Galatasaray serait engagé dans une « guerre froide » avec Naples concernant le transfert définitif de Victor Osimhen.

Après avoir passé la saison dernière en prêt à Galatasaray, Osimhen aurait donné son feu vert pour un transfert définitif dans ce club. Bien que Galatasaray ait satisfait à la clause libératoire de 75 millions d'euros du joueur de Naples, le club italien semble bloquer la transaction.

AS affirme que le président de Naples, Aurelio De Laurentiis, continue de faire obstacle à Galatasaray en formulant des exigences qui ne figurent pas dans le contrat d'Osimhen. Le journal ajoute qu'en plus de versements salariaux spécifiques, il exige « 20 % des droits sur le prochain transfert d'Osimhen et la garantie que le joueur ne sera pas vendu à un club italien pendant trois ans ». La publication ajoute que cela fait partie d'une « guerre froide » entre les deux équipes. Incidemment, le club turc pourrait porter l'affaire devant la FIFA s'il n'obtient pas gain de cause.

Et si Osimhen restait ?

Osimhen, qui ne renoncerait pas à revenir à Galatasaray, gagnerait un salaire net de 15 millions d'euros par an, en plus de 10 millions d'euros provenant de revenus de sponsoring. Il s'agit d'un contrat de trois ans avec une option pour une quatrième année pour le joueur de 26 ans.

L'international nigérian, qui était pressenti pour rejoindre Arsenal, Chelsea et Manchester United, mais qui ne semble finalement pas vouloir rejoindre aucun de ces clubs, devra simplement attendre et espérer que Naples et Galatasaray parviennent rapidement à un accord.