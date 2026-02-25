Mercato OM : un géant d’Europe se positionne pour Benjamin Pavard

Sur le terrain, le défenseur de 29 ans peine à convaincre. Aligné tantôt au poste de latéral droit, tantôt dans l’axe, il n’affiche pas la régularité espérée. Ses 28 apparitions toutes compétitions confondues, agrémentées d’un but et de deux passes décisives, ne suffisent pas à dissiper les doutes.

L’OM hésite désormais à lever l’option d’achat. Selon La Gazzetta dello Sport, la tendance actuelle penche vers un retour à l’Inter à l’issue de la saison. Sous contrat en Lombardie jusqu’en 2028, Pavard ne manque toutefois pas de prétendants.