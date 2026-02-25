Benjamin Pavard ne traverse pas sa saison la plus tranquille sur la Canebière. Arrivé en fanfare à l’Olympique de Marseille lors du dernier mercato estival, l’international français voit aujourd’hui son avenir s’assombrir. Entre instabilité en interne et performances irrégulières, le champion du monde 2018 suscite déjà l’intérêt d’un poids lourd européen.
Mercato OM : un géant d’Europe se positionne pour Benjamin Pavard
- AFP
Un recrutement prestigieux… dans un contexte mouvant
Le 1er septembre dernier, l’Olympique de Marseille frappait fort en bouclant l’arrivée de Benjamin Pavard en provenance de l’Inter Milan. Un coup réalisé sur le fil, sous la forme d’un prêt payant assorti d’une option d’achat. Les supporters olympiens y voyaient alors un signal fort après les signatures de Pierre-Emerick Aubameyang, Igor Paixão, Angel Gomes et Facundo Medina.
Courtisé aussi par le LOSC Lille, qui rêvait de faire revenir l’enfant du Nord, Pavard a finalement choisi le projet porté par Medhi Benatia, Pablo Longoria et Roberto De Zerbi. Problème : quelques mois plus tard, le décor a changé. De Zerbi a quitté le banc marseillais, Pablo Longoria, lui, se retrouve fragilisé après avoir été rétrogradé, et le climat interne interroge.
- AFP
Des performances en deçà des attentes
Sur le terrain, le défenseur de 29 ans peine à convaincre. Aligné tantôt au poste de latéral droit, tantôt dans l’axe, il n’affiche pas la régularité espérée. Ses 28 apparitions toutes compétitions confondues, agrémentées d’un but et de deux passes décisives, ne suffisent pas à dissiper les doutes.
L’OM hésite désormais à lever l’option d’achat. Selon La Gazzetta dello Sport, la tendance actuelle penche vers un retour à l’Inter à l’issue de la saison. Sous contrat en Lombardie jusqu’en 2028, Pavard ne manque toutefois pas de prétendants.
- AFP
Dortmund à l’affût
A en croire les informations rapportées par Bild, le Borussia Dortmund surveille attentivement sa situation. Le club allemand pourrait passer à l’action si Nico Schlotterbeck décidait de ne pas prolonger dans la Ruhr.
À Marseille, l’avenir de Benjamin Pavard reste donc suspendu. Entre incertitude sportive et agitation en coulisses, le dossier promet encore des rebondissements lors du prochain mercato.