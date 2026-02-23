Arrivé dans un contexte d’ambition et d’espoir, Benjamin Pavard devait incarner un renfort majeur de l’Olympique de Marseille. Mais quelques mois après son arrivée, le climat a radicalement changé. Entre performances contestées, instabilité sportive et incertitudes contractuelles, Benjamin Pavard se retrouve aujourd’hui dans une position fragile. Le défenseur international français joue désormais une partie importante de son avenir, alors que les doutes s’installent progressivement autour de son rôle et de sa continuité au sein du projet marseillais.
OM, Benjamin Pavard dans la tourmente
Benjamin Pavard descendu de son piédestal à l’OM
Le 1er septembre, l’OM a frappé un grand coup en obtenant le prêt payant de Benjamin Pavard, toujours lié à l’Inter. Courtisé aussi par le LOSC Lille, Benjamin Pavard avait finalement opté pour la cité phocéenne, convaincu par la vision présentée par les dirigeants et le staff technique de l’époque. Dès ses premiers mots, Benjamin Pavard affichait une motivation claire. « Quand j’ai su l’intérêt de l’OM, c’était clair et net dans ma tête : rejoindre le Vélodrome et jouer la Ligue des Champions avec Marseille. Ce sont des émotions à vivre. J’ai hâte de célébrer des victoires. (…) Les supporters sont toujours là, j’avais besoin de vivre des émotions et de me rapprocher de ma famille. Tout est fait pour que je sois heureux. Moi, tout me va (concernant son poste, ndlr). Quand j’ai eu Benatia au téléphone, il m’a parlé du projet. Je suis venu pour ça, ça m’a tout de suite séduit. Ce n’est pas moi qui décide de mon poste, je suis très polyvalent. Je joue un peu partout. Défense à 3 ou 4, arrière droit, je suis à disposition du coach », déclarait-il dans des propos rapportés par Foot Mercato.
À ce moment-là, Benjamin Pavard représentait une pièce stratégique dans la reconstruction de l’effectif marseillais. L’arrivée du défenseur international français venait compléter un mercato ambitieux, renforçant l’idée d’un projet capable de rivaliser au plus haut niveau. Mais la suite allait rapidement remettre en question cette dynamique initiale.
L’OM ne veut pas lever l’option d’achat de Pavard
Sur le terrain, Benjamin Pavard a disputé 26 rencontres toutes compétitions confondues sous les ordres de Roberto De Zerbi avant le départ du technicien le 12 février. Il faut ajouter une apparition sous l’intérim de Jacques Abardonado et une autre sous la direction de Habib Beye. Titularisé à Brest lors de la défaite 2-0, Benjamin Pavard a connu une soirée difficile, notamment sur l’ouverture du score adverse, ce qui a ravivé les critiques.
Avec 28 matches, un but et trois passes décisives cette saison, Benjamin Pavard peine à rassurer durablement. Selon Foot Mercato, la levée de son option d’achat, estimée à environ 15 millions d’euros, est loin d’être garantie. L’instabilité sportive récente et le changement d’entraîneur ont contribué à accentuer les incertitudes autour de Benjamin Pavard, dont la place dans le projet reste floue.
L’Inter Milan ferme la porte à un retour de Benjamin Pavard
La situation de Benjamin Pavard est également scrutée avec attention du côté italien. D’après La Gazzetta dello Sport, le transfert définitif n’est pas acquis, notamment en raison des performances irrégulières et des critiques. Le média transalpin précise que Benjamin Pavard a été « souvent mis sur le banc ces derniers temps, blessé et critiqué par les supporters français », renforçant le climat d’incertitude.
L’enjeu est également financier pour l’Inter, qui souhaite éviter le retour d’un salaire estimé à 5 millions d’euros nets par an. Toujours selon la presse italienne, Benjamin Pavard serait « immédiatement placé sur le marché des transferts » si Marseille décidait de ne pas lever l’option. Sous la direction de Cristian Chivu, le club lombard ne compterait pas sur Benjamin Pavard à long terme. À l’approche de la Coupe du monde 2026, Benjamin Pavard se retrouve face à un tournant majeur, où chaque performance pourrait déterminer la suite de sa trajectoire.