OM, Benjamin Pavard dans la tourmente

Le 1er septembre, l’OM a frappé un grand coup en obtenant le prêt payant de Benjamin Pavard, toujours lié à l’Inter. Courtisé aussi par le LOSC Lille, Benjamin Pavard avait finalement opté pour la cité phocéenne, convaincu par la vision présentée par les dirigeants et le staff technique de l’époque. Dès ses premiers mots, Benjamin Pavard affichait une motivation claire. « Quand j’ai su l’intérêt de l’OM, c’était clair et net dans ma tête : rejoindre le Vélodrome et jouer la Ligue des Champions avec Marseille. Ce sont des émotions à vivre. J’ai hâte de célébrer des victoires. (…) Les supporters sont toujours là, j’avais besoin de vivre des émotions et de me rapprocher de ma famille. Tout est fait pour que je sois heureux. Moi, tout me va (concernant son poste, ndlr). Quand j’ai eu Benatia au téléphone, il m’a parlé du projet. Je suis venu pour ça, ça m’a tout de suite séduit. Ce n’est pas moi qui décide de mon poste, je suis très polyvalent. Je joue un peu partout. Défense à 3 ou 4, arrière droit, je suis à disposition du coach », déclarait-il dans des propos rapportés par Foot Mercato.

À ce moment-là, Benjamin Pavard représentait une pièce stratégique dans la reconstruction de l’effectif marseillais. L’arrivée du défenseur international français venait compléter un mercato ambitieux, renforçant l’idée d’un projet capable de rivaliser au plus haut niveau. Mais la suite allait rapidement remettre en question cette dynamique initiale.