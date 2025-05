Terrible désillusion pour Mason Greenwood, annoncé sur le départ de l’OM l’été prochain.

Arrivé sur la Canebière avec l’envie de se relancer, Mason Greenwood a rapidement conquis les supporters de l’OM par ses performances sur le terrain. Mais derrière les buts et les exploits, l’histoire pourrait déjà tourner court. L’été approche, et avec lui la question d’un transfert devenu aussi complexe que sensible. Le rêve marseillais du jeune Anglais semble se heurter à une réalité bien plus amère.