Alors que l'OM est en bonne position pour retrouver la Ligue des Champions, Mason Greenwood se dirige, lui, vers un éventuel retour en PL.

Mason Greenwood, joyau offensif de l’OM cette saison, pourrait-il déjà tourner la page marseillaise ? Derrière ses statistiques impressionnantes et son intégration plutôt réussie en Ligue 1, des doutes émergent sur la suite de son aventure. En coulisses, le malaise personnel de l’Anglais prend de l’ampleur, et de l’autre côté de la Manche, certains clubs semblent prêts à lui tendre la main. Décryptage d’un possible retour choc en Premier League.