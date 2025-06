Un appel venu d’Italie, un avenir incertain… et un choix qui surprend tout le monde. Rabiot a tranché, et l’OM peut souffler.

L’été marseillais s’annonçait chaud, et Adrien Rabiot se trouvait en plein cœur des spéculations. L’international tricolore, pilier de l’entrejeu olympien cette saison, voyait son nom circuler avec insistance en Serie A. Mais malgré les appels du pied venus de la Botte, et quelques signaux qui avaient semé le doute, le joueur a tranché. Il restera à Marseille, pour le plus grand soulagement du peuple phocéen.