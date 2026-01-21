Cette page contient des liens d'affiliation. Lorsque vous effectuez un achat par le biais des liens fournis, nous pouvons percevoir une commission.
FBL-FRA-LIGUE 1-OM-TOULOUSEAFP
Patrick Tchanhoun

Mercato OM : après Paris, un autre cador de Ligue 1 fonce sur Neal Maupay

Mis de côté à Marseille, Neal Maupay attire soudain des regards inattendus. Un autre cador lui déroule le tapis rouge après l’intérêt de Paris.

Le mercato d’hiver réserve parfois des scénarios inattendus. Un joueur écarté, presque oublié, peut redevenir une option crédible ailleurs. Neal Maupay en offre aujourd’hui l’exemple parfait, alors que sa situation à l’OM contraste fortement avec l’intérêt qu’il suscite.

0