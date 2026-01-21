Le mercato d’hiver réserve parfois des scénarios inattendus. Un joueur écarté, presque oublié, peut redevenir une option crédible ailleurs. Neal Maupay en offre aujourd’hui l’exemple parfait, alors que sa situation à l’OM contraste fortement avec l’intérêt qu’il suscite.
Mercato OM : après Paris, un autre cador de Ligue 1 fonce sur Neal Maupay
Neal Maupay, d’espoir marseillais à dossier brûlant du mercato
L’histoire entre Neal Maupay et l’Olympique de Marseille n’a jamais vraiment pris la tournure espérée. Lors de son arrivée, l’attaquant cochait pourtant plusieurs cases. Son volume de jeu, son engagement constant et sa capacité à multiplier les courses semblaient correspondre aux exigences de Roberto De Zerbi. Sur le papier, le mariage avait du sens.
Sur le terrain, la réalité a vite refroidi l’enthousiasme. À Marseille, l’effort ne suffit pas. Les buts comptent. Et sur ce point précis, Maupay n’a jamais réussi à inverser la tendance. Une première saison sans relief, puis une chute progressive dans la hiérarchie. Jusqu’à la rupture.
Une mise à l’écart brutale à l’OM
Au lancement de la saison actuelle, le constat devient limpide. Neal Maupay disparaît du groupe professionnel. Les apparitions se font rares. Quatre matchs seulement depuis le début de l’exercice, dont deux face à un club de National 1 et un club de Régional 1 en Coupe de France. Un déclassement total pour un joueur habitué à la Premier League avec Brentford ou Brighton.
À Marseille, le message ne laisse aucune ambiguïté. L’avenir de l’attaquant ne s’écrit plus au Vélodrome. Reste à trouver une porte de sortie crédible.
Le LOSC entre dans la danse
Cette porte pourrait s’ouvrir dans le Nord. Selon les informations de Foot Mercato, le LOSC a inscrit le nom de Neal Maupay sur sa short-list. Lille cherche activement un avant-centre pour la seconde partie de saison, conséquence directe de la grave blessure au genou de Hamza Igamane.
Ce besoin existait déjà en amont. Les dirigeants lillois souhaitent recruter un profil proche de celui d’Olivier Giroud. Un joueur capable de jouer dos au but, de fixer, de libérer des espaces. Maupay, malgré ses difficultés récentes, correspond en partie à cette description.
Une concurrence venue de l’étranger
Lille n’avance toutefois pas seul. Toujours selon la même source, le Séville FC suit également le dossier. Engagé dans une lutte tendue pour le maintien en Liga, le club andalou recherche un avant-centre disponible et expérimenté. Maupay représente une opportunité à faible risque, capable d’apporter immédiatement.
Le Paris FC, déjà évoqué ces dernières heures, complète un tableau de plus en plus chargé. Pour Neal Maupay, l’heure du choix approche. Quitter Marseille devient une évidence. Reste à savoir si ce rebond passera par le Nord de la France ou par l’Espagne ou encore l’Italie où les prétendants ne manquent pas. Une chose est sûre : l’hiver s’annonce agité.