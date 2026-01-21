Mercato OM : après Paris, un autre cador de Ligue 1 fonce sur Neal Maupay

L’histoire entre Neal Maupay et l’Olympique de Marseille n’a jamais vraiment pris la tournure espérée. Lors de son arrivée, l’attaquant cochait pourtant plusieurs cases. Son volume de jeu, son engagement constant et sa capacité à multiplier les courses semblaient correspondre aux exigences de Roberto De Zerbi. Sur le papier, le mariage avait du sens.

Sur le terrain, la réalité a vite refroidi l’enthousiasme. À Marseille, l’effort ne suffit pas. Les buts comptent. Et sur ce point précis, Maupay n’a jamais réussi à inverser la tendance. Une première saison sans relief, puis une chute progressive dans la hiérarchie. Jusqu’à la rupture.