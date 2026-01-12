À Marseille, certaines trajectoires évoluent dans le silence avant de basculer soudainement. Longtemps installé dans l’ombre, Neal Maupay voit aujourd’hui son avenir se redessiner alors que le mercato hivernal entre dans une phase décisive. Entre repositionnement sportif, choix stratégiques et intérêts étrangers persistants, l’Olympique de Marseille s’apprête à trancher un dossier devenu sensible. En coulisses, un club européen de premier plan observe attentivement la situation, prêt à intervenir au moment opportun.
Mercato OM, un cador de Liga débarque pour Neal Maupay
Neal Maupay oublié à Marseille
Arrivé avec certaines attentes, Neal Maupay a vu sa place se réduire considérablement au fil des mois à l’Olympique de Marseille. À la même période en 2025, l’attaquant français faisait encore partie intégrante de la rotation olympienne, concluant l’exercice précédent avec 4 buts et 4 passes décisives en 24 apparitions toutes compétitions confondues. Une contribution honnête, mais insuffisante pour convaincre durablement la direction sportive marseillaise.
Recruté définitivement par l’OM, Neal Maupay a ensuite été poussé vers la sortie lors du dernier mercato estival, le club estimant être suffisamment armé offensivement. Malgré plusieurs approches venues d’Italie, d’Espagne, de Grèce et même de Ligue 1, l’ancien joueur de Nice a choisi de rester, conscient du risque sportif mais attaché à son environnement marseillais.
Le retour éphémère de Neal Maupay avec l’OM
Cette décision s’est rapidement retournée contre Neal Maupay. Exclu de la liste UEFA pour la Ligue des champions et non utilisé en championnat par Roberto De Zerbi, l’attaquant a été mis à l’écart durant plusieurs semaines. Il a d’abord retrouvé du temps de jeu avec la réserve en novembre, inscrivant un but après 65 minutes disputées, avant une réintégration progressive au sein du groupe professionnel.
Roberto De Zerbi avait alors justifié ce choix en déclarant : « Pourquoi réintégrer Maupay ? Je le vois mieux physiquement. Il est plus positif, on verra après l’entraînement. Je ne sais pas qui jouera et comment on jouera. » Une réapparition symbolique, puisque Neal Maupay n’a grappillé que quelques minutes en championnat et en Coupe de France avant la trêve hivernale.
Séville s’active pour Neal Maupay, l’OM temporise
À partir de ce contexte, la situation de Neal Maupay a commencé à attirer l’attention de clubs étrangers plus structurés. Selon les informations de Foot Mercato, Séville, déjà intéressé lors du dernier mercato estival, continue de suivre attentivement l’évolution de l’attaquant français. Le club andalou apprécie son profil, son expérience et sa capacité à s’intégrer rapidement dans un effectif compétitif.
Sous contrat avec l’OM jusqu’en 2028, Neal Maupay reste toutefois un dossier complexe. Séville privilégierait une formule de prêt, tandis que Marseille ne souhaite pas entendre parler de cette option à ce stade du mercato. Une divergence qui ralentit les discussions, même si le club espagnol reste attentif à la moindre ouverture.
Un mercato hivernal décisif pour l’OM et Maupay
En ce début d’année 2026, Neal Maupay a encore vécu une nouvelle désillusion en restant sur le banc sans entrer en jeu lors du Trophée des Champions face au PSG. Malgré une intégration humaine jugée positive au sein du vestiaire, l’OM a clairement acté qu’il ne retiendrait pas son attaquant durant ce mercato hivernal.
Dans cette optique, Séville apparaît comme l’un des rares clubs capables de proposer une porte de sortie crédible à Neal Maupay. L’OM, de son côté, devra arbitrer entre exigence financière et nécessité de dégraisser son effectif, alors que le calendrier sportif impose des décisions rapides.
Le dossier Neal Maupay illustre parfaitement les ajustements tactiques et économiques auxquels l’OM est confronté cet hiver. Séville, patient et méthodique, attend le bon moment pour passer à l’action, tandis que Marseille garde la main sur les modalités d’un éventuel départ.