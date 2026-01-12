Mercato OM, un cador de Liga débarque pour Neal Maupay

Cette décision s’est rapidement retournée contre Neal Maupay. Exclu de la liste UEFA pour la Ligue des champions et non utilisé en championnat par Roberto De Zerbi, l’attaquant a été mis à l’écart durant plusieurs semaines. Il a d’abord retrouvé du temps de jeu avec la réserve en novembre, inscrivant un but après 65 minutes disputées, avant une réintégration progressive au sein du groupe professionnel.

Roberto De Zerbi avait alors justifié ce choix en déclarant : « Pourquoi réintégrer Maupay ? Je le vois mieux physiquement. Il est plus positif, on verra après l’entraînement. Je ne sais pas qui jouera et comment on jouera. » Une réapparition symbolique, puisque Neal Maupay n’a grappillé que quelques minutes en championnat et en Coupe de France avant la trêve hivernale.