Longtemps attendu comme un renfort capable de dynamiser l’attaque marseillaise, un joueur offensif de l’Olympique de Marseille vit aujourd’hui une situation bien différente. Cantonné à un rôle secondaire, il pourrait profiter du mercato hivernal pour se relancer ailleurs. À Paris, un club récemment promu en Ligue 1 affine justement son effectif pour assurer son maintien. Entre ambition sportive, opportunité de temps de jeu et projet structurant, un rapprochement discret mais concret est en train de prendre forme, laissant entrevoir un départ qui ne surprendrait plus grand monde à Marseille.
Mercato, un flop de l'OM en route vers Paris
- AFP
Un contexte marseillais devenu défavorable pour Neal Maupay
Arrivé à l’Olympique de Marseille avec l’étiquette d’un attaquant expérimenté, Neal Maupay n’a jamais réellement trouvé sa place dans la rotation offensive. La concurrence accrue et les choix tactiques successifs ont réduit son temps de jeu, au point d’en faire un élément périphérique de l’effectif. Dans un club où l’exigence de résultats est permanente, cette situation a rapidement alimenté les interrogations sur son avenir, d’autant plus que l’OM cherche à rationaliser sa masse salariale durant ce mercato d’hiver.
En parallèle, plusieurs clubs ont commencé à sonder le marché à la recherche d’un profil offensif aguerri. À Paris, le Paris FC, promu en Ligue 1 depuis 2025, poursuit sa stratégie de consolidation. Actuellement installé à la 13e place du classement, le club francilien souhaite sécuriser son maintien en ajoutant de l’expérience à un effectif déjà retouché cet hiver, notamment avec les arrivées de Marshall Munetsi et de Luca Koleosho sous forme de prêts.
- AFP
Le Paris FC a jeté son dévolu sur Neal Maupay
Dans cette logique, les dirigeants parisiens ont exploré plusieurs pistes offensives. Les noms de Mathys Tel et d’Edin Džeko ont circulé, sans déboucher sur une issue favorable. C’est finalement vers un profil bien connu de la Ligue 1 que le Paris FC a accéléré, estimant que l’expérience du championnat français constituait un atout déterminant pour la deuxième partie de saison.
À partir de ce stade, le dossier de Neal Maupay a pris de l’épaisseur. En manque de minutes à l’OM, Neal Maupay conserve toutefois une cote certaine sur le marché. Récemment buteur en Coupe de France face à Bayeux, Neal Maupay a montré qu’il pouvait encore se rendre décisif malgré un statut de remplaçant. Selon les informations de Foot Mercato, cette situation a naturellement attiré l’attention du Paris FC, qui voit en Neal Maupay un renfort immédiatement opérationnel.
- AFP
Neal Maupay, un profil qui divise mais séduit à Paris
La situation contractuelle de Neal Maupay, lié à Marseille jusqu’en 2028, n’a pas empêché plusieurs clubs de se renseigner. D’après Foot Mercato, le FC Séville a notamment manifesté un intérêt, tandis que certaines formations de Ligue 1 ont préféré se retirer du dossier, en raison d’un salaire estimé à 2,2 millions d’euros annuels et d’une réputation de joueur au caractère affirmé dans un vestiaire.
Malgré ces réserves, le Paris FC reste le club le plus avancé sur ce dossier. Pour la direction francilienne, Neal Maupay représente un pari mesuré : un attaquant rompu aux exigences de la Ligue 1, capable d’apporter son vécu dans un groupe encore en phase d’apprentissage de l’élite. Les discussions ont ainsi progressé de manière significative ces derniers jours.
Au-delà de l’aspect sportif, Neal Maupay se montre sensible au projet porté par le Paris FC. L’ambition affichée par la famille Arnault, actionnaire du club, et la perspective de devenir un élément central de l’attaque parisienne constituent des arguments de poids. D’un point de vue chronologique, le dossier semble désormais entrer dans sa phase décisive. Les positions se rapprochent, et sauf retournement de situation, Neal Maupay pourrait rapidement faire ses valises pour quitter Marseille et prendre la direction de la capitale, sans pour autant rejoindre le PSG.