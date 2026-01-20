Mercato, un flop de l'OM en route vers Paris

Arrivé à l’Olympique de Marseille avec l’étiquette d’un attaquant expérimenté, Neal Maupay n’a jamais réellement trouvé sa place dans la rotation offensive. La concurrence accrue et les choix tactiques successifs ont réduit son temps de jeu, au point d’en faire un élément périphérique de l’effectif. Dans un club où l’exigence de résultats est permanente, cette situation a rapidement alimenté les interrogations sur son avenir, d’autant plus que l’OM cherche à rationaliser sa masse salariale durant ce mercato d’hiver.

En parallèle, plusieurs clubs ont commencé à sonder le marché à la recherche d’un profil offensif aguerri. À Paris, le Paris FC, promu en Ligue 1 depuis 2025, poursuit sa stratégie de consolidation. Actuellement installé à la 13e place du classement, le club francilien souhaite sécuriser son maintien en ajoutant de l’expérience à un effectif déjà retouché cet hiver, notamment avec les arrivées de Marshall Munetsi et de Luca Koleosho sous forme de prêts.