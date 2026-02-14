Suivi de près par Marseille depuis plusieurs mois, Anis Hadj Moussa n’a pas rejoint la Canebière cet hiver. Et si l’idée d’une offensive estivale restait dans les cartons, la tendance actuelle oriente le dossier vers un tout autre horizon que la Ligue 1.
Mercato OM : Anis Hadj Moussa change d’avis et choisit un autre club
L’OM recalé cet hiver
Le nom d’Anis Hadj Moussa circule dans les bureaux de l’Olympique de Marseille depuis la saison dernière. Les recruteurs phocéens flairent le bon coup. À 24 ans, l’international algérien franchit un cap avec Feyenoord lors de l’exercice 2025-2026 en cours. Percutant, imprévisible, décisif. Son profil séduit.
Durant le mercato hivernal, Marseille tente une approche concrète. Les discussions existent. Mais les moyens financiers manquent pour conclure. Le club néerlandais ne brade pas son ailier. De son côté, le joueur préfère la stabilité. À quelques mois de la Coupe du monde 2026, il choisit la continuité plutôt qu’un saut risqué.
La Bundesliga en pole position
L’OM envisage toutefois un retour à la charge l’été prochain. Le dossier reste ouvert, du moins en apparence. Car selon les dernières informations de Média Foot, la situation évolue rapidement.
Anis Hadj Moussa regarde vers l’Allemagne. La Bundesliga attire. Plusieurs clubs allemands s’activent déjà en coulisses. Le championnat correspond à son style : intensité, espaces, transitions rapides.
Cette préférence complique sérieusement les plans marseillais. Même avec une nouvelle offre, convaincre ne suffira pas si le choix sportif du joueur s’oriente ailleurs.
L’instabilité marseillaise pèse lourd
À Marseille, le contexte n’aide pas. Le départ de Roberto De Zerbi fragilise le projet. L’entraîneur italien représentait un argument fort dans certaines discussions mercato. Son retrait change la donne. Et le possible départ de Mason Greenwood cet été accentue le flou. Or, le profil d’Hadj Moussa cochait plusieurs cases pour lui succéder.
Certains voient en lui un potentiel héritier de Riyad Mahrez chez les Fennecs. Même pied gauche soyeux, même capacité à fixer puis éliminer. Marseille aurait aimé en faire un nouveau symbole offensif. Mais dans un environnement instable, convaincre devient plus compliqué. Le joueur analyse. Il compare. Il anticipe.
Pour l’OM, le temps presse. Sans projet clair et sans garanties sportives solides, le club risque de voir cette piste lui filer entre les doigts.