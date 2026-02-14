Mercato OM : Anis Hadj Moussa change d’avis et choisit un autre club

Le nom d’Anis Hadj Moussa circule dans les bureaux de l’Olympique de Marseille depuis la saison dernière. Les recruteurs phocéens flairent le bon coup. À 24 ans, l’international algérien franchit un cap avec Feyenoord lors de l’exercice 2025-2026 en cours. Percutant, imprévisible, décisif. Son profil séduit.

Durant le mercato hivernal, Marseille tente une approche concrète. Les discussions existent. Mais les moyens financiers manquent pour conclure. Le club néerlandais ne brade pas son ailier. De son côté, le joueur préfère la stabilité. À quelques mois de la Coupe du monde 2026, il choisit la continuité plutôt qu’un saut risqué.