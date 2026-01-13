Anis Hadj Moussa répond cash à l’intérêt de l’OM, ça s’accélère !

Depuis plusieurs semaines, Anis Hadj Moussa alimente les discussions chez les supporters olympiens. L’ailier de Feyenoord, âgé de 23 ans, figure bien sur les tablettes marseillaises. L’information, longtemps traitée comme une simple rumeur, a pris une autre dimension ce mardi.

Sur son compte X, le journaliste belge Sacha Tavolieri a indiqué que l’OM avait déjà échangé avec le joueur avant l’ouverture du mercato d’hiver. Les discussions existent. Elles ne datent pas d’hier. Et surtout, l’intérêt de Marseille ne relève plus de la simple veille.