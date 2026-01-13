À la Commanderie, les lignes bougent sans bruit. Alors que le mercato hivernal n’a pas encore livré tous ses secrets, l’Olympique de Marseille avance méthodiquement sur plusieurs profils offensifs. Le club du Sud de la France, à quelques heures de défier Bayeux en 16e de finale de la Coupe de France, connaît l’intention d’Anis Hadj Moussa pour son intérêt.
Anis Hadj Moussa répond cash à l’intérêt de l’OM, ça s’accélère !
- AFP
Un intérêt marseillais bien réel
Depuis plusieurs semaines, Anis Hadj Moussa alimente les discussions chez les supporters olympiens. L’ailier de Feyenoord, âgé de 23 ans, figure bien sur les tablettes marseillaises. L’information, longtemps traitée comme une simple rumeur, a pris une autre dimension ce mardi.
Sur son compte X, le journaliste belge Sacha Tavolieri a indiqué que l’OM avait déjà échangé avec le joueur avant l’ouverture du mercato d’hiver. Les discussions existent. Elles ne datent pas d’hier. Et surtout, l’intérêt de Marseille ne relève plus de la simple veille.
- AFP
Hadj Moussa ouvre la porte
Dans ce dossier, un élément pèse lourd. Le journaliste, très bien renseigné sur les sujets mercato, affirme que Anis Hadj Moussa ne ferme pas la porte à un départ vers la Canebière. Le joueur s’est montré réceptif à l’approche olympienne, ce qui change sensiblement la lecture du dossier. Reste désormais à savoir si cet intérêt mutuel débouchera rapidement sur une offre officielle adressée à Feyenoord.
Pour l’instant, aucun chiffre n’a encore circulé côté marseillais. Mais le signal envoyé confirme une chose : l’OM prépare déjà l’après, en parallèle de ses priorités immédiates.
- AFP
Un profil ciblé par De Zerbi
Anis Hadj Moussa coche de nombreuses cases du cahier des charges établi par Roberto De Zerbi. Percutant, rapide, capable d’éliminer en un contre un, l’international algérien séduit par sa polyvalence sur les ailes. Il offre aussi cette faculté rare de faire exploser un bloc bas, tout en apportant de la profondeur.
À Marseille, le staff cherche notamment une solution crédible pour doubler Mason Greenwood. Dans cette optique, Hadj Moussa représente une option sérieuse pour densifier un secteur offensif parfois dépendant des fulgurances individuelles.
- Getty Images
Le levier Robinio Vaz
La suite du dossier dépendra aussi des mouvements entrants et sortants. L’OM s’apprête à vendre Robinio Vaz à l’AS Roma pour une somme conséquente, estimée à 25 M€ avec bonus. Une opération qui pourrait libérer une marge de manœuvre financière bienvenue.
Feyenoord, de son côté, ne compte pas brader son joueur. Une somme proche de 30 M€ circule. Toutefois, l’ouverture affichée par Hadj Moussa modifie clairement l’équilibre des discussions. À Marseille, le dossier reste identifié, l’intérêt confirmé, et les prochaines semaines pourraient encore réserver quelques rebondissements.