Mercato : l’OM fixé sur le prix d’Anis Hadj Moussa

Depuis la fin octobre, l’intérêt de l’OM pour Anis Hadj Moussa circule dans la presse spécialisée. À 23 ans, l’ailier algérien attire l’attention après une saison solide avec Feyenoord. Ses performances remarquables en Eredivisie, combinées à un début de saison convaincant, ont relancé les rumeurs autour d’un éventuel transfert en Ligue 1.

Le joueur avait déjà exprimé une envie d’ailleurs, alimentée par des tensions avec son entraîneur, Robin Van Persie. Le média révélait fin octobre que le joueur pourrait envisager un départ, et que son agent, fervent supporter de l’Olympique de Marseille, suivait de près les opportunités dans le club phocéen. Depuis, aucune information concrète n’avait filtré… jusqu’à cette relance récente.