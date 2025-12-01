Mercato : l’OM fixé sur le prix d’Anis Hadj Moussa

À l’approche du mercato d’hiver, l’OM se penche sur un dossier qui pourrait rappeler l’opération Paixão. Feyenoord et Marseille seraient en discussions pour le transfert d’Anis Hadj Moussa, ailier algérien prometteur. Le club néerlandais a désormais officialisé le prix pour sa pépite, relançant l’intérêt du côté phocéen. Entre opportunité sportive et considérations financières, ce dossier pourrait marquer le début d’un mercato animé pour le club français.
L’intérêt de l’OM pour Anis Hadj Moussa
Depuis la fin octobre, l’intérêt de l’OM pour Anis Hadj Moussa circule dans la presse spécialisée. À 23 ans, l’ailier algérien attire l’attention après une saison solide avec Feyenoord. Ses performances remarquables en Eredivisie, combinées à un début de saison convaincant, ont relancé les rumeurs autour d’un éventuel transfert en Ligue 1.
Le joueur avait déjà exprimé une envie d’ailleurs, alimentée par des tensions avec son entraîneur, Robin Van Persie. Le média révélait fin octobre que le joueur pourrait envisager un départ, et que son agent, fervent supporter de l’Olympique de Marseille, suivait de près les opportunités dans le club phocéen. Depuis, aucune information concrète n’avait filtré… jusqu’à cette relance récente.
Feyenoord fixe le prix de départ
Selon les informations d’Africafoot, Feyenoord aurait profité de l’intérêt de Marseille pour fixer un prix clair pour Anis Hadj Moussa : 30 millions d’euros. Un montant qui reflète à la fois le potentiel du joueur et la position de force du club néerlandais, propriétaire du contrat jusqu’en juin 2030.
À 23 ans, l’ailier algérien présente un bilan déjà solide : 7 buts et 3 passes décisives en 20 rencontres, dont 19 en tant que titulaire, certaines avec le brassard de capitaine. International algérien à 9 reprises, il montre qu’il est prêt à relever un nouveau défi dans un championnat plus exigeant.
L’OM confronté à un dilemme sportif et financier
Le prix fixé par Feyenoord est cohérent pour un joueur de cette qualité, mais Marseille devra réfléchir à son investissement. Dépenser 30 millions d’euros pour un ailier droit pourrait sembler disproportionné, surtout avec Mason Greenwood déjà en poste et considéré comme intouchable, même si Naples insiste pour s’arracher l’Anglais.
Anis Hadj Moussa peut toutefois évoluer à gauche, mais le club phocéen y a récemment investi 30 millions d’euros pour recruter Igor Paixão. La question se pose donc : l’OM est-il prêt à doubler cet investissement pour un joueur qui, malgré son talent, pourrait se retrouver en concurrence directe avec ses recrues récentes ? La stratégie financière et sportive devra être pesée avec soin.
Vers un mercato d’hiver stratégique
Si les discussions avancent, ce dossier pourrait s’inscrire dans un plan plus large pour renforcer l’attaque marseillaise et offrir de la profondeur à plusieurs postes. Anis Hadj Moussa représente un profil flexible, capable d’apporter vitesse et créativité sur les ailes. Pour l’OM, la décision devra être rapide : le mercato d’hiver ouvre la porte à une opération délicate mais potentiellement décisive pour la suite de la saison.