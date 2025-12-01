FBL-EUR-C1-INTER-FEYENOORDAFP
Patrick Tchanhoun

Mercato : l’OM fixé sur le prix d’Anis Hadj Moussa

L’Olympique de Marseille veut Anis Hadj Moussa et connaît désormais le prix fixé par Feyenoord pour son transfert.

À l’approche du mercato d’hiver, l’OM se penche sur un dossier qui pourrait rappeler l’opération Paixão. Feyenoord et Marseille seraient en discussions pour le transfert d’Anis Hadj Moussa, ailier algérien prometteur. Le club néerlandais a désormais officialisé le prix pour sa pépite, relançant l’intérêt du côté phocéen. Entre opportunité sportive et considérations financières, ce dossier pourrait marquer le début d’un mercato animé pour le club français.

