Marseille s'intéresse à l'ancienne star de Newcastle pour succéder à Roberto De Zerbi comme entraîneur de Mason Greenwood après le départ de ce dernier.

Marseille a démis De Zerbi de ses fonctions en milieu de semaine, après la défaite cuisante 5-0 du club face au PSG ce week-end. Après le match, l'ancien entraîneur de Brighton s'en est pris à ses joueurs.

De Zerbi a déclaré : « C'est une période difficile... Nous avons réalisé de bonnes performances contre Rennes et Lens, puis c'est le désespoir total. Une fois de plus, je présente mes excuses aux supporters. »

Il a ajouté : « Je ne suis pas dans la tête des joueurs, je ne sais pas ce qui se passe.

Nous nous sommes préparés autant que possible pour ce match. Mais il est clair que nous ne nous sommes pas bien préparés. Nous devons comprendre pourquoi. Pourquoi allons-nous à Bruges et jouons-nous comme ça ? Pourquoi venons-nous ici et jouons-nous comme ça ? Et pourquoi jouons-nous des matchs complètement différents contre Lens et Rennes ? »

Il a également déclaré qu'il s'entretiendrait avec le conseil d'administration, et qu'à l'issue de cette conversation, il quitterait ses fonctions. Il a conclu : « Nous allons discuter avec [le directeur sportif Medhi] Benatia et Longoria pour comprendre ce que nous pouvons faire. Parce que ces défaites font mal, surtout à Paris, surtout de cette manière. »