Getty
Marseille s'intéresse à l'ancienne star de Newcastle pour succéder à Roberto De Zerbi comme entraîneur de Mason Greenwood après le départ de ce dernier.
Marseille procède à un changement dans son banc de touche
Marseille a démis De Zerbi de ses fonctions en milieu de semaine, après la défaite cuisante 5-0 du club face au PSG ce week-end. Après le match, l'ancien entraîneur de Brighton s'en est pris à ses joueurs.
De Zerbi a déclaré : « C'est une période difficile... Nous avons réalisé de bonnes performances contre Rennes et Lens, puis c'est le désespoir total. Une fois de plus, je présente mes excuses aux supporters. »
Il a ajouté : « Je ne suis pas dans la tête des joueurs, je ne sais pas ce qui se passe.
Nous nous sommes préparés autant que possible pour ce match. Mais il est clair que nous ne nous sommes pas bien préparés. Nous devons comprendre pourquoi. Pourquoi allons-nous à Bruges et jouons-nous comme ça ? Pourquoi venons-nous ici et jouons-nous comme ça ? Et pourquoi jouons-nous des matchs complètement différents contre Lens et Rennes ? »
Il a également déclaré qu'il s'entretiendrait avec le conseil d'administration, et qu'à l'issue de cette conversation, il quitterait ses fonctions. Il a conclu : « Nous allons discuter avec [le directeur sportif Medhi] Benatia et Longoria pour comprendre ce que nous pouvons faire. Parce que ces défaites font mal, surtout à Paris, surtout de cette manière. »
- Getty Images
Beye recherché par l'OM
Alors que Mason Greenwood a perdu l'un de ses mentors, le club semble être sur le point de trouver un remplaçant, selon Le Parisien. Beye a joué pour Marseille entre 2003 et 2007 et dirige actuellement Rennes. La semaine dernière, son équipe s'est inclinée 3-0 face à celle de De Zerbi, mais il pourrait bien revenir bientôt au Vélodrome. Marseille n'aurait pas beaucoup d'options, ce qui signifie qu'une nomination pourrait être réglée relativement rapidement.
Un communiqué publié lors du licenciement de De Zerbi indiquait : « L'Olympique de Marseille et Roberto De Zerbi, entraîneur de l'équipe première, ont annoncé la fin de leur collaboration d'un commun accord. À l'issue de discussions entre toutes les parties prenantes de la direction du club - le propriétaire, le président, le directeur sportif et l'entraîneur - il a été décidé de procéder à un changement à la tête de l'équipe première.
Il s'agit d'une décision collective difficile, prise après mûre réflexion dans l'intérêt du club, afin de répondre aux défis sportifs de la fin de saison. L'Olympique de Marseille tient à remercier Roberto De Zerbi pour son dévouement, son engagement, son professionnalisme et son sérieux, qui ont été particulièrement évidents lors de la deuxième place du club lors de la saison 2024/25. Le club lui souhaite bonne chance pour la suite de sa carrière. »
L'impact de De Zerbi sur Greenwood
Greenwood a marqué 22 buts cette saison et De Zerbi affirme que le joueur est devenu « plus humain » en Ligue 1.
Il a déclaré : « Nous avons toujours besoin d'un Greenwood comme celui que nous avons vu lors des derniers matchs. C'est un Greenwood de classe mondiale. Car en plus de ce que sa mère et son père lui ont appris, il est en train de devenir un joueur complet. Lui aussi a traversé des moments difficiles, mais il n'est pas parti, il est resté ici. Il a compris que nous lui disions ces choses pour son bien et pour le bien de l'OM. »
De Zerbi a ajouté : « J'espère qu'il continuera comme ça. Je lui rappelle constamment qu'il doit continuer comme ça et que c'est avant tout pour son bien. Parce que je le vois aussi comme un peu plus humain. Il sourit parfois, il parle un peu plus. Il est moins renfermé qu'avant. Et c'est une chose positive. Maintenant, tout le monde peut vraiment apprécier Greenwood encore plus qu'avant. »
- AFP
Et ensuite ?
Marseille affrontera Strasbourg samedi et on ne sait pas encore si le club sera en mesure de trouver un remplaçant à De Zerbi avant le coup d'envoi. Il occupe actuellement la quatrième place de la Ligue 1, à 12 points du leader, le PSG, après sa lourde défaite.
Traduit automatiquement par GOAL-e
Publicité