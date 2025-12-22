À Marseille, la patience ne fait plus partie du vocabulaire. Depuis plusieurs mois, la direction olympienne assume des choix tranchés, parfois brutaux, quand un joueur ne répond pas aux attentes. Et un nouveau dossier sensible s’invite désormais au cœur du mercato hivernal : celui d’Angel Gomes.
Mercato OM : Angel Gomes sur le départ cet hiver, c’est confirmé
- AFP
L’OM et sa politique du couperet
Ces derniers mois, l’Olympique de Marseille n’a pas hésité à agir sans état d’âme. Elye Wahi, Ismaël Koné et Lillian Brassier ont quitté le club en janvier dernier, quelques mois seulement après leur arrivée. Trois profils différents, une même conclusion : l’OM ne s’encombre plus de paris manqués.
Cette ligne directrice claire continue de guider les décisions internes. Un recrutement doit produire vite. Très vite. Et quand ce n’est pas le cas, la sanction tombe.
- Getty Images
Angel Gomes déjà en sursis à Marseille
Dans ce contexte, Angel Gomes semble aujourd’hui fragilisé. Arrivé libre en provenance du LOSC durant l’été, l’international anglais n’a jamais réellement trouvé sa place sur la Canebière. Malgré un statut prometteur et un parcours solide en Ligue 1, son intégration sportive reste compliquée.
La possibilité d’un départ cet hiver circule depuis plusieurs semaines. Ce lundi, L’Équipe a confirmé cette tendance : Angel Gomes figure bien parmi les joueurs susceptibles de quitter l’OM dès le mois de janvier.
- AFP
Une prestation aboutie… sans conséquence
Dimanche, en Coupe de France face à Bourg-en-Bresse, Angel Gomes a retrouvé une place de titulaire, une première depuis près d’un mois. Sur le terrain, l’Anglais a livré une copie sérieuse, propre, appliquée. Une performance rassurante sur le plan individuel.
Pour autant, cette sortie ne semble rien changer aux intentions du club du Sud de la France. Malgré ce match abouti, la direction marseillaise maintient son cap et continue d’envisager une séparation lors du mercato hivernal.
- AFP
Le soutien du vestiaire, malgré les critiques
En interne, Angel Gomes ne traverse pas cette période seul. Plusieurs coéquipiers affichent leur soutien face aux critiques. Récemment, Timothy Weah s’est exprimé sans détour à son sujet :
« Le foot, c’est comme ça : parfois tu es bien, parfois moins bien. Je ne trouve pas qu’il traverse un moment difficile. Il y a beaucoup de matchs et le coach fait des choix très tactiques. Angel (Gomes) joue à très haut niveau et il est très professionnel. Je suis fier de lui. On vient de loin tous les deux. J’essaie de lui ramener un peu de joie, de le soutenir. On va continuer à se battre ensemble ».
Un message fort, qui contraste avec la froideur des décisions à venir.
- AFP
Une vente déjà envisagée par l’OM
Selon L’Équipe, l’OM reste ouvert à un départ d’Angel Gomes, même après sa bonne prestation en Coupe de France. Six mois seulement après sa signature sans le moindre centime dépensé, le club phocéen espère réaliser une plus-value en cas d’offre jugée satisfaisante.
La question reste entière : quels clubs se positionneront cet hiver ? Et surtout, à quel prix l’OM acceptera-t-il de tourner la page Angel Gomes aussi rapidement ? Ne serait-il pas trop précipité, comme le cas Iliman Ndiaye, qui explose aujourd’hui à Everton ?