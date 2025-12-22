Mercato OM : Angel Gomes sur le départ cet hiver, c’est confirmé

Ces derniers mois, l’Olympique de Marseille n’a pas hésité à agir sans état d’âme. Elye Wahi, Ismaël Koné et Lillian Brassier ont quitté le club en janvier dernier, quelques mois seulement après leur arrivée. Trois profils différents, une même conclusion : l’OM ne s’encombre plus de paris manqués.

Cette ligne directrice claire continue de guider les décisions internes. Un recrutement doit produire vite. Très vite. Et quand ce n’est pas le cas, la sanction tombe.