Ligue 1, la décision radicale de l'OM pour Angel Gomes

Angel Gomes figurait parmi les priorités absolues du mercato estival marseillais. Libre après cinq saisons passées au LOSC, l’ancien joueur de Manchester United a été ciblé très tôt par Pablo Longoria et Medhi Benatia, désireux d’offrir à Roberto De Zerbi un profil technique, polyvalent et rompu aux exigences de la Ligue 1. Angel Gomes a finalement signé jusqu’en juin 2028, malgré plusieurs sollicitations venues de Premier League, un choix qu’il justifiait par l’ambition du projet et l’influence directe de son entraîneur.

Dès les premières semaines, Angel Gomes a validé ce pari sur le terrain et en dehors. Très à l’aise en français, il s’est rapidement imposé comme un relais dans le vestiaire, notamment auprès de ses compatriotes. Durant la préparation estivale, Angel Gomes a livré des prestations solides face à des adversaires de standing, démontrant sa qualité de passe, sa lecture du jeu et sa capacité à s’adapter à différents rôles, y compris en sentinelle.