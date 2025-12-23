L’été dernier, l’Olympique de Marseille pensait avoir réalisé un coup stratégique en attirant Angel Gomes sans indemnité de transfert. Six mois plus tard, le décor a sensiblement changé. Derrière un début prometteur et une intégration rapide, la trajectoire du milieu anglais s’est progressivement brouillée, jusqu’à provoquer une réflexion profonde en interne. À l’approche du mercato hivernal, une décision forte se dessine concernant Angel Gomes, révélatrice de la rigueur désormais assumée par la direction olympienne.
Ligue 1, la décision radicale de l'OM pour Angel Gomes
- AFP
Des débuts prometteurs pour Angel Gomes à Marseille
Angel Gomes figurait parmi les priorités absolues du mercato estival marseillais. Libre après cinq saisons passées au LOSC, l’ancien joueur de Manchester United a été ciblé très tôt par Pablo Longoria et Medhi Benatia, désireux d’offrir à Roberto De Zerbi un profil technique, polyvalent et rompu aux exigences de la Ligue 1. Angel Gomes a finalement signé jusqu’en juin 2028, malgré plusieurs sollicitations venues de Premier League, un choix qu’il justifiait par l’ambition du projet et l’influence directe de son entraîneur.
Dès les premières semaines, Angel Gomes a validé ce pari sur le terrain et en dehors. Très à l’aise en français, il s’est rapidement imposé comme un relais dans le vestiaire, notamment auprès de ses compatriotes. Durant la préparation estivale, Angel Gomes a livré des prestations solides face à des adversaires de standing, démontrant sa qualité de passe, sa lecture du jeu et sa capacité à s’adapter à différents rôles, y compris en sentinelle.
- AFP
Angel Gomes en baisse de régime avec l’OM
La saison de Ligue 1 avait pourtant bien démarré pour Angel Gomes. Titularisé dès le mois d’août, il a enchaîné plusieurs rencontres pleines, inscrivant notamment son premier but sous le maillot marseillais. Progressivement, toutefois, la hiérarchie a évolué. Face aux grands rendez-vous, Roberto De Zerbi a privilégié d’autres options, reléguant Angel Gomes à un rôle plus intermittent au fil des semaines.
À l’automne, Angel Gomes a alterné titularisations et entrées en jeu, parvenant malgré tout à enrichir ses statistiques avec deux buts supplémentaires. Mais le mois de décembre a marqué une rupture nette. Angel Gomes est resté scotché sur le banc lors de plusieurs rencontres consécutives, une situation délicate publiquement évoquée par Timothy Weah, qui soulignait le professionnalisme et l’état d’esprit irréprochable de son coéquipier.
- Getty Images
L’OM veut se débarrasser déjà d’Angel Gomes
Après plusieurs semaines sans jouer, Angel Gomes a retrouvé du temps de jeu en Coupe de France, où il s’est illustré par une passe décisive. Une éclaircie sportive insuffisante pour dissiper les doutes. Selon les informations de Foot Mercato, l’OM envisage désormais clairement un départ d’Angel Gomes dès cet hiver. Arrivé libre, le milieu de terrain représenterait une opportunité de plus-value immédiate pour un club attentif à son équilibre économique.
Angel Gomes, qui comptabilise 18 apparitions toutes compétitions confondues pour 3 buts et 1 passe décisive, conserve pourtant une relation saine avec Roberto De Zerbi et reste apprécié dans le vestiaire. Mais à Marseille, le temps est une ressource rare. Si une offre satisfaisante venait à se présenter, Angel Gomes ne serait pas retenu. À lui désormais de renverser la tendance, sous peine de voir son aventure phocéenne s’achever aussi rapidement qu’elle avait commencé.