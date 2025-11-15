Mercato, N'Golo Kanté envoie un message fort à la Ligue 1

En pleine renégociation de son avenir, N’Golo Kanté a rappelé récemment, avec une prestation solide face à l’Ukraine (4-0), à quel point il demeure précieux à l’équipe de France. À 34 ans, N’Golo Kanté a impressionné par ses efforts répétés, son sens du placement et sa capacité à fluidifier le jeu, glanant au passage des points importants dans l’esprit de Didier Deschamps pour le Mondial 2026. L’absence prolongée de N’Golo Kanté en sélection - il n’avait plus été convoqué depuis un an - n’a pas terni sa fiabilité, même si son physique continue d’interroger le staff technique.

Cette interrogation n’efface pas le poids de l’expérience accumulée par N’Golo Kanté, auteur de 65 sélections. Le milieu, qui avait entamé l’Euro 2024 de manière éclatante avant une baisse progressive de régime, avance néanmoins vers une période charnière. Son contrat à Al-Ittihad, initialement valable jusqu’en 2026, ne lui garantit pas une fin de parcours linéaire : le club saoudien avait déjà envisagé un départ l’été dernier. L’été à venir sera donc synonyme de choix majeurs pour N’Golo Kanté.