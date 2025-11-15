L’avenir de N’Golo Kanté intrigue autant qu’il passionne, alors que le milieu français, en fin de contrat en juin prochain, voit son nom revenir avec insistance en Ligue 1. Entre la fin programmée de son aventure à Al-Ittihad, l’intérêt affirmé du Paris FC et ses récentes déclarations teintées de prudence et d’ouverture, N’Golo Kanté semble préparer un tournant majeur dans sa carrière.
Mercato, N'Golo Kanté envoie un message fort à la Ligue 1
- AFP
N’Golo Kanté, encore indispensable chez les Bleus
En pleine renégociation de son avenir, N’Golo Kanté a rappelé récemment, avec une prestation solide face à l’Ukraine (4-0), à quel point il demeure précieux à l’équipe de France. À 34 ans, N’Golo Kanté a impressionné par ses efforts répétés, son sens du placement et sa capacité à fluidifier le jeu, glanant au passage des points importants dans l’esprit de Didier Deschamps pour le Mondial 2026. L’absence prolongée de N’Golo Kanté en sélection - il n’avait plus été convoqué depuis un an - n’a pas terni sa fiabilité, même si son physique continue d’interroger le staff technique.
Cette interrogation n’efface pas le poids de l’expérience accumulée par N’Golo Kanté, auteur de 65 sélections. Le milieu, qui avait entamé l’Euro 2024 de manière éclatante avant une baisse progressive de régime, avance néanmoins vers une période charnière. Son contrat à Al-Ittihad, initialement valable jusqu’en 2026, ne lui garantit pas une fin de parcours linéaire : le club saoudien avait déjà envisagé un départ l’été dernier. L’été à venir sera donc synonyme de choix majeurs pour N’Golo Kanté.
- Getty Images
N’Golo Kanté dans le viseur du Paris FC
Alors que les spéculations se multiplient, N’Golo Kanté voit son nom associé de manière insistante au Paris FC, comme révélé ces dernières semaines par Foot Mercato. La nouvelle ambition du club, désormais propriété de la famille Arnaud, attire l’attention, et la perspective de voir N’Golo Kanté retrouver la Ligue 1 serait un événement sportif et médiatique d’envergure. Ayant quitté le championnat français en 2015 pour rejoindre Leicester en provenance de Caen, N’Golo Kanté n’a jamais exclu l’idée d’un retour, même si son environnement actuel à Al-Ittihad pèse dans la balance.
Cet intérêt flatteur ne laisse pas N’Golo Kanté insensible, comme il l’a confié lors d’un entretien accordé à Téléfoot. Interrogé sur son avenir, N’Golo Kanté reste concentré sur la saison en cours tout en reconnaissant qu’une nouvelle étape pourrait se profiler. Son discours, mesuré, mais significatif, témoigne d’une ouverture assumée à ce qui pourrait devenir un transfert marquant du mercato estival.
- Getty Images Sport
N’Golo Kanté ouvre la porte au PFC et à un retour en Ligue 1
Face aux caméras, N’Golo Kanté a livré des propos limpides sur son avenir immédiat : « On est focus sur la saison à Al-Ittihad. On verra ce qui se présente après. Ce qu’on veut, c’est profiter au maximum des années de foot qui sont devant moi. J’espère que ça sera une année complète à tous les niveaux », a-t-il expliqué, confirmant que toutes les options restent ouvertes. Et lorsque l’on évoque un retour en Ligue 1, N’Golo Kanté répond dans un sourire : « On ne sait jamais ».
La relance du journaliste sur le Paris FC n’a d’ailleurs pas modifié la position de N’Golo Kanté, qui répète : « On ne sait jamais ». Une manière de maintenir le suspense tout en laissant clairement entrouverte la porte à un come-back attendu. Ces déclarations, combinées aux ambitions du Paris FC et à la situation contractuelle de N’Golo Kanté, semblent annoncer un mercato estival animé.