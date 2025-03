Mercato : Manchester City et Manchester United foncent sur une star de l’équipe de France

Un talent des Bleus attire l’attention des deux clubs de Manchester. Un duel intense se prépare en coulisses. Qui raflera la mise cet été ?

Le mercato estival approche et Lucas Chevalier s’impose comme l’un des noms les plus convoités. À seulement 23 ans, le portier du LOSC attire les convoitises des plus grands clubs européens. Et parmi eux, Manchester City et Manchester United, qui semblent prêts à en découdre pour s’offrir ses services.

Les deux rivaux de Premier League cherchent un nouveau gardien. À United, la saison mitigée d’André Onana pousse les dirigeants à envisager son départ. Selon The Sun, le Camerounais pourrait prendre la direction de l’Arabie saoudite. Même scénario pour Manchester City, où Ederson est régulièrement associé à un départ vers la Saudi Pro League.