Mercato, les supporters de l'OM militent pour l'arrivée d'un vice-champion olympique

A quelques semaines de l’ouverture du mercato, les fans de l’OM poussent pour l’arrivée d’un vice-champion olympique, cet été.

L’Olympique de Marseille prépare un été crucial, avec une ambition assumée : briller à nouveau en Ligue des Champions. Alors que les rumeurs de renforts offensifs s’intensifient, un nom circule avec insistance dans les discussions de supporters et d’observateurs. Le profil de cet attaquant plaît autant pour son parcours singulier que pour son efficacité actuelle. Et les fans marseillais, plus que jamais impliqués, multiplient les appels en ligne pour que leur président passe à l’action.