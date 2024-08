Mercato, Jean-Philippe Mateta croule sous les offres

Engagé avec l’Equipe de France espoirs aux JO 2024, Jean-Philippe Mateta est très courtisé sur le marché des transferts, cet été.

C’est la période la plus importante et la plus délicate pour tout footballeur. Ouvert depuis plus d’un mois, le mercato estival bat son plein en France et un peu partout en Europe. Cette année, l’Equipe de France est particulièrement concerné avec plusieurs internationaux français qui sont présents sur le marché des transferts. C’est le cas de Jean-Philippe Mateta qui se retrouve dans le viseur de nombreux clubs européens.

Jean-Philippe Mateta anime le mercato estival

Jean-Philippe Mateta est dans la forme de sa carrière. Passé par l’OL (2016-2018), le Français sort d’une saison impressionnante avec Crystal Palace en Premier League. Avec les Eagles, Mateta a planté 16 buts en 35 matchs du championnat anglais. Des statistiques remarquables qui ont valu à l’ancien du Havre, une convocation en Equipe de France espoirs pour disputer les JO en tant que joker.

(C)Getty Images

Et Jean-Philippe Mateta confirme la vision de Thierry Henry en marquant notamment le but qualificatif des Bleuets en quart de finale contre l’Argentine (1-0). S’il espère certainement récidiver en demi-finale face à l’Egypte, lundi, Jean-Philippe commence à suivre l’évolution du mercato estival où il est associé à de nombreux clubs.

Naples et Leipzig à l’assaut de Mateta

Il y a quelques jours, Jean-Philippe Mateta était annoncé dans le viseur d’Aston Villa et de la Juventus. Alors que le joueur est en négociations avec Crystal Palace en vue d’une prolongation, la presse anglaise annonce, ce dimanche, l’entrée en scène de deux autres clubs européens dans le dossier. Selon The Sun, Jean-Philippe Mateta serait sur les tablettes de Naples et de Leipzig.

Le club italien pourrait faire de l’ancien de Mayence, le remplaçant de Victor Osimhen, alors que l’écurie allemande pourrait revenir à la charge pour le Tricolore après l’avoir ciblé par le passé. Plusieurs offres sont donc à venir pour Jean-Philippe Mateta qui devra trancher sur son avenir après les Jeux Olympiques. Par ailleurs, une prolongation avec Crystal Palace reste possible surtout que les Eagles seraient enclins à lui offrir une revalorisation salariale.