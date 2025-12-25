Incroyable rebondissement dans le dossier Guehi

Guehi était tout près de rejoindre les Reds lors du dernier jour du mercato estival, mais Palace s'est retiré des négociations au dernier moment, laissant penser que Liverpool relancerait son intérêt en janvier.

Cependant, Sky Sports rapporte que Liverpool pourrait finalement attendre l'été pour recruter Guehi, après avoir apparemment conclu un accord verbal avec le joueur de 25 ans pour qu'il rejoigne Anfield gratuitement à l'expiration de son contrat à la fin de la saison.

Liverpool cherche désespérément un défenseur après la blessure au ligament croisé antérieur de Giovanni Leoni, recrue estivale, en début de saison, ce qui a considérablement affaibli la défense d'Arne Slot.

Mais, Palace étant susceptible d'exiger une indemnité de transfert importante pour se séparer de son capitaine en cours de saison, Liverpool espère pouvoir attendre la fin de la saison pour enfin obtenir le joueur gratuitement.

Beaucoup dépendra des approches des clubs étrangers, Guehi étant en mesure de signer un pré-contrat avec des équipes non anglaises dès le 1er janvier, date à laquelle il lui restera officiellement moins de six mois de contrat.

Des clubs comme le Bayern Munich et le Real Madrid manifestent toujours un vif intérêt pour Guehi et pourraient compromettre les plans de Liverpool s'ils parviennent à convaincre l'international anglais de les rejoindre.

Parallèlement, le FC Barcelone aurait placé Guehi en tête de sa liste de cibles pour renforcer sa défense suite à la grave blessure au genou d'Andreas Christensen.

Selon SPORT, le directeur sportif du Barça, Deco, « apprécierait » Guehi plus que toute autre cible, mais le club catalan est conscient que la concurrence pour sa signature pourrait s'avérer féroce.

Liverpool, ou tout autre club intéressé, pourrait également tenter de convaincre Crystal Palace de vendre Guehi cet hiver, sachant que le défenseur a déjà informé le club qu'il ne prolongerait pas son contrat.