PSG : Vitinha dévoile ses objectifs et ses idoles, le Real et le Barça indexés

Ce succès européen reste le sommet émotionnel de l’exercice. Paris a longtemps couru après cette étoile. Vitinha, lui, en a pleinement conscience. Dans son entretien, il revient sur cette saison exceptionnelle sans masquer la petite frustration restante.

« Est-ce qu'on peut parler d'une saison parfaite? Oui, ou presque. On peut regretter de ne pas avoir remporté la Coupe du monde des clubs, mais la vérité est que nous étions une fois de plus présents au moment décisif après un tournoi exceptionnel, et nous avons échoué de peu. Et aussi parce que Chelsea était meilleur, il faut bien le dire. Mais 2025 a été une année parfaite, ou presque, et je suis très heureux d'avoir réalisé une si belle saison avec toute l'équipe. Maintenant, il faut continuer sur cette lancée, viser encore plus haut, et si possible, faire mieux que ces six titres », a lancé le joueur qui est un fan de la tactique de Pep Guardiola.

Un discours lucide, sans triomphalisme excessif, qui reflète l’état d’esprit d’un joueur désormais habitué aux sommets.