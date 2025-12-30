Après une saison qui a marqué un tournant dans l’histoire du Paris Saint-Germain, Vitinha sort du silence. Le milieu portugais, devenu l’un des visages forts du PSG version Luis Enrique, a pris le temps de dresser le bilan et de regarder droit devant. Dans un entretien accordé à Marca, il évoque ses succès, ses frustrations, ses rêves encore inassouvis et les modèles qui ont façonné son football.
PSG : Vitinha dévoile ses objectifs et ses idoles, le Real et le Barça indexés
- AFP
Une saison qui change le statut de Vitinha
À 25 ans, Vitinha a clairement franchi un cap. La saison dernière l’a propulsé dans une autre dimension, tant sur le plan collectif qu’individuel. Troisième du Ballon d’Or 2025, derrière Lamine Yamal et son partenaire parisien Ousmane Dembélé, le Portugais a confirmé son nouveau statut parmi l’élite mondiale.
Sur le terrain, son influence saute aux yeux. Maîtrise du tempo, propreté technique, justesse dans les choix. Match après match, il a entraîné le PSG dans son sillage, jusqu’à une moisson impressionnante : six titres remportés sur sept possibles. Un bilan rare, presque irréel, couronné par un premier sacre en Ligue des champions pour le club de la capitale.
- (C)Getty images
La Ligue des champions comme point de bascule
Ce succès européen reste le sommet émotionnel de l’exercice. Paris a longtemps couru après cette étoile. Vitinha, lui, en a pleinement conscience. Dans son entretien, il revient sur cette saison exceptionnelle sans masquer la petite frustration restante.
« Est-ce qu'on peut parler d'une saison parfaite? Oui, ou presque. On peut regretter de ne pas avoir remporté la Coupe du monde des clubs, mais la vérité est que nous étions une fois de plus présents au moment décisif après un tournoi exceptionnel, et nous avons échoué de peu. Et aussi parce que Chelsea était meilleur, il faut bien le dire. Mais 2025 a été une année parfaite, ou presque, et je suis très heureux d'avoir réalisé une si belle saison avec toute l'équipe. Maintenant, il faut continuer sur cette lancée, viser encore plus haut, et si possible, faire mieux que ces six titres », a lancé le joueur qui est un fan de la tactique de Pep Guardiola.
Un discours lucide, sans triomphalisme excessif, qui reflète l’état d’esprit d’un joueur désormais habitué aux sommets.
- AFP
Peut-on vraiment faire mieux que six titres ?
Sur le papier, la marge reste étroite. Le PSG ne pourra pas dépasser ce total lors de l’exercice en cours. Le club parisien vise à nouveau la Ligue 1, la Coupe de France, le Trophée des champions et la Ligue des champions. En cas de succès européen, s’ajouteraient la Supercoupe d’Europe et la Coupe intercontinentale.
En revanche, la Coupe du monde des clubs, perdue de peu face à Chelsea l’été dernier, ne figure plus au calendrier immédiat. La compétition ne fera son retour qu’en 2029. Un détail qui rend la quête d’un palmarès encore plus fourni presque impossible sur le plan purement comptable. Mais pour Vitinha, l’essentiel ne se limite pas aux chiffres.
- Getty Images
Un repos mérité avant le derby parisien
Avant de repartir à l’assaut, le milieu portugais profite de quelques jours de récupération. Il retrouvera la compétition dimanche soir, avec un rendez-vous particulier : le derby face au Paris FC, comptant pour la 17e journée de Ligue 1 (20h45). Un match toujours scruté, dans un contexte où chaque sortie du PSG attire une attention maximale.
- AFP
Iniesta et Modrić, deux phares pour guider son jeu
Dans cet entretien accordé à Marca, Vitinha a aussi levé le voile sur ses inspirations. Lorsqu’on lui demande quels milieux l’ont le plus marqué, la réponse tombe, limpide, et elle traverse les frontières des rivalités espagnoles.
« Sans aucun doute, celui qui m’a le plus inspiré est Iniesta ; Andrés a toujours été mon plus grand modèle. Et puis Luka Modric, bien sûr. Ces deux-là ont toujours été mes principaux modèles », a-t-il confié.
Deux légendes. Deux clubs ennemis, le Barça et le Real Madrid. Et un héritage assumé, qui éclaire le style d’un joueur désormais central dans le projet parisien. A ne pas oublier que Vitinha est un joueur que le Real Madrid fait le forcing pour attirer dans son vestiaire.