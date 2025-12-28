Kees Smit, la pépite néerlandaise qui veut faire sauter la banque au Real Madrid

Peu connu du grand public, Kees Smit s’est pourtant forgé une réputation solide auprès des observateurs avertis. Évoluant à l’AZ Alkmaar, Kees Smit bénéficie d’un environnement propice à l’éclosion des jeunes talents, même si le championnat néerlandais reste moins exposé médiatiquement. Cette relative discrétion n’a pas empêché les spécialistes d’identifier très tôt le potentiel hors norme de Kees Smit, considéré aujourd’hui comme l’un des milieux de terrain les plus prometteurs de sa génération.

Cette reconnaissance a été renforcée par les propos de Ronald Koeman, prononcés en novembre dernier au sujet de Kees Smit. « Je dois faire attention à ce que je dis, mais j’ai entraîné Pedri au Barça et je vois des choses de lui en Kees Smit. La façon de pivoter, l’utilisation des deux pieds, la vision du jeu… c’est ce que je voyais chez Pedri à l’époque. Ce qu’il est en train de montrer à un si jeune âge est impressionnant ». Une comparaison flatteuse qui a contribué à placer Kees Smit sous les radars des plus grands clubs européens.