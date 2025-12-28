Dans l’ombre des projecteurs médiatiques, Kees Smit est en train de devenir l’un des noms les plus surveillés du football européen. À seulement 19 ans, Kees Smit s’impose comme la sensation de l’AZ Alkmaar et intrigue les plus grands clubs du continent. Derrière sa discrétion apparente, le milieu néerlandais affole déjà les recruteurs et pourrait provoquer un transfert historique pour son club formateur. Alors que le Real Madrid observe attentivement sa progression, Kees Smit semble prêt à franchir un cap majeur dans sa jeune carrière.
Kees Smit, la pépite néerlandaise qui veut faire sauter la banque au Real Madrid
- Getty Images Sport
Kees Smit, une ascension fulgurante loin des projecteurs
Peu connu du grand public, Kees Smit s’est pourtant forgé une réputation solide auprès des observateurs avertis. Évoluant à l’AZ Alkmaar, Kees Smit bénéficie d’un environnement propice à l’éclosion des jeunes talents, même si le championnat néerlandais reste moins exposé médiatiquement. Cette relative discrétion n’a pas empêché les spécialistes d’identifier très tôt le potentiel hors norme de Kees Smit, considéré aujourd’hui comme l’un des milieux de terrain les plus prometteurs de sa génération.
Cette reconnaissance a été renforcée par les propos de Ronald Koeman, prononcés en novembre dernier au sujet de Kees Smit. « Je dois faire attention à ce que je dis, mais j’ai entraîné Pedri au Barça et je vois des choses de lui en Kees Smit. La façon de pivoter, l’utilisation des deux pieds, la vision du jeu… c’est ce que je voyais chez Pedri à l’époque. Ce qu’il est en train de montrer à un si jeune âge est impressionnant ». Une comparaison flatteuse qui a contribué à placer Kees Smit sous les radars des plus grands clubs européens.
- Getty Images Sport
Le Real Madrid déjà à l’affût pour Kees Smit
Dès l’été dernier, le nom de Kees Smit circulait déjà dans les couloirs du mercato. Le Real Madrid faisait partie des clubs évoqués, tout comme plusieurs cadors de Premier League tels que Liverpool.Le Barça avait également été mentionné, même si la situation financière du club catalan compliquait sérieusement toute offensive. Pour Kees Smit, ces premiers échos confirmaient une trajectoire ascendante et une reconnaissance grandissante au plus haut niveau.
Aujourd’hui, le Real Madrid continue de suivre de près l’évolution de Kees Smit, séduit par son profil technique et sa maturité précoce. Le club espagnol voit en Kees Smit un potentiel investissement stratégique, capable de s’inscrire dans la durée. Cette surveillance constante illustre l’importance prise par Kees Smit sur l’échiquier européen, alors même qu’il n’a pas encore quitté son club formateur.
- Getty Images Sport
L’AZ Alkmaar réclame un gros chèque pour Kees Smit
Conscient de sa valeur, Kees Smit n’a pas caché ses ambitions personnelles et financières. Ce week-end, le principal intéressé s’est exprimé sur son avenir avec lucidité au micro de De Telegraaf. « Je me vois ici pour six mois ou un an et demi. Après cela, j’espère avoir fait un bon pas en avant. Environ 30 millions d’euros ? Cela ferait de moi le transfert le plus cher pour l’AZ Alkmaar. C’est mon objectif ». Une déclaration forte qui confirme que Kees Smit se projette déjà au-delà de son club actuel.
Toutefois, la réalité du marché semble aller bien au-delà de cette estimation. Selon les informations de Fabrizio Romano reprises par Foot Mercato, l’AZ Alkmaar aurait déjà refusé des offres atteignant 60 millions d’euros pour Kees Smit. Une position ferme qui place désormais le prix du milieu néerlandais au-dessus de ce seuil symbolique. Pour le Real Madrid comme pour les clubs de Premier League intéressés, recruter Kees Smit nécessitera un investissement colossal. Une chose est sûre, Kees Smit est prêt à faire sauter la banque.