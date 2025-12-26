Mercato, les nouvelles cibles alléchantes du Real Madrid en défense

Le Real Madrid traverse une période délicate sur le plan défensif. Les blessures successives ont profondément désorganisé l’axe central, obligeant le staff à multiplier les ajustements. Éder Militão poursuit sa convalescence et reste éloigné de son meilleur niveau, tandis que David Alaba se rapproche d’un départ annoncé en fin de saison. Antonio Rüdiger demeure un pilier du Real Madrid, mais son avenir reste incertain, entre discussions contractuelles et intérêt persistant de clubs étrangers.

Dans ce contexte, Raul Asencio n’a pas toujours offert les garanties attendues sur la durée. Ces limites structurelles ont conduit le Real Madrid à considérer le recrutement d’un défenseur central comme une priorité stratégique. Longtemps associée à des pistes prestigieuses désormais fermées, dont celle de Dayot Upamecano,, la cellule de recrutement madrilène a dû revoir sa copie pour identifier des profils à la fois accessibles et compatibles avec l’exigence du club.