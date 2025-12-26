FBL-ESP-LIGA-REAL MADRID-SEVILLAAFP
Mercato, les nouvelles cibles alléchantes du Real Madrid en défense

A quelques jours du mercato hivernal, le Real Madrid songe à de nouvelles pistes pour renforcer sa défense.

Au Real Madrid, les grandes saisons se construisent rarement dans l’urgence, mais toujours dans l’anticipation. Depuis plusieurs mois, une zone précise de l’effectif alimente les débats internes et les projections à moyen terme. Entre absences prolongées, fins de cycle annoncées et performances irrégulières, la direction madrilène sait que le statu quo n’est plus une option. À l’approche du prochain mercato, le Real Madrid affine ses priorités et explore de nouvelles pistes défensives, avec une stratégie claire. Celle de sécuriser l’avenir sans rompre l’équilibre du présent.

