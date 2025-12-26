Au Real Madrid, les grandes saisons se construisent rarement dans l’urgence, mais toujours dans l’anticipation. Depuis plusieurs mois, une zone précise de l’effectif alimente les débats internes et les projections à moyen terme. Entre absences prolongées, fins de cycle annoncées et performances irrégulières, la direction madrilène sait que le statu quo n’est plus une option. À l’approche du prochain mercato, le Real Madrid affine ses priorités et explore de nouvelles pistes défensives, avec une stratégie claire. Celle de sécuriser l’avenir sans rompre l’équilibre du présent.
Mercato, les nouvelles cibles alléchantes du Real Madrid en défense
- Getty Images Sport
Une défense du Real Madrid fragilisée par les circonstances
Le Real Madrid traverse une période délicate sur le plan défensif. Les blessures successives ont profondément désorganisé l’axe central, obligeant le staff à multiplier les ajustements. Éder Militão poursuit sa convalescence et reste éloigné de son meilleur niveau, tandis que David Alaba se rapproche d’un départ annoncé en fin de saison. Antonio Rüdiger demeure un pilier du Real Madrid, mais son avenir reste incertain, entre discussions contractuelles et intérêt persistant de clubs étrangers.
Dans ce contexte, Raul Asencio n’a pas toujours offert les garanties attendues sur la durée. Ces limites structurelles ont conduit le Real Madrid à considérer le recrutement d’un défenseur central comme une priorité stratégique. Longtemps associée à des pistes prestigieuses désormais fermées, dont celle de Dayot Upamecano,, la cellule de recrutement madrilène a dû revoir sa copie pour identifier des profils à la fois accessibles et compatibles avec l’exigence du club.
- Getty Images
Jérémy Jacquet et Nico Schlotterbeck dans le viseur du Real
Sous l’impulsion de Juni Calafat, le Real Madrid s’est recentré sur de nouveaux noms. Selon Marca et ESPN, la piste menant à Jérémy Jacquet a pris de l’ampleur ces dernières semaines. Indiscutable à Rennes, l’international espoir français correspond aux critères recherchés par le Real Madrid : qualité de relance, solidité dans les duels et intelligence tactique. Son parcours de formation, marqué par un passage au milieu de terrain, renforce son attractivité.
Autre dossier suivi avec attention par le Real Madrid : celui de Nico Schlotterbeck. Le défenseur allemand dispose déjà d’une expérience conséquente au plus haut niveau, tant en Ligue des champions qu’en sélection. Sous contrat jusqu’en 2027 avec le Borussia Dortmund, il ne devrait pas prolonger, ce qui rend un transfert estival plausible. Le Real Madrid reste toutefois vigilant face à la concurrence, notamment celle du Bayern Munich.
- AFP
Les solutions internes dans la réflexion du Real Madrid
En parallèle des pistes extérieures, le Real Madrid n’écarte pas ses ressources internes, selon ESPN. Joan Martinez, 18 ans, est de nouveau observé après son retour de blessure, son potentiel ayant marqué les esprits lors de la préparation estivale précédente. Le Real Madrid suit également l’évolution de Jacobo Ramon, formé au club et désormais titulaire à Côme.
Dans ce dossier, le Real Madrid dispose d’une clause de rachat estimée à 8 millions d’euros, un paramètre qui pèse dans la réflexion globale. Entre recrutement ciblé et valorisation de ses jeunes éléments, le Real Madrid avance avec méthode. Le prochain mercato devrait ainsi marquer une étape clé dans la reconstruction progressive de sa défense.