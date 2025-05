Mercato, les nouvelles exigences de Xabi Alonso au Real Madrid

FC Séville vs Real Madrid

Annoncé pour succéder à Carlo Ancelotti, Xabi Alonso a soumis une nouvelle liste de recrues au Real Madrid, ces dernières heures.

Alors que le Real Madrid s’apprête à vivre un été charnière, une figure bien connue de la Maison Blanche est prête à reprendre les commandes. Le club tourne la page d’un cycle et se prépare à un virage stratégique majeur. Dans l’ombre des négociations en coulisses, Xabi Alonso trace déjà les grandes lignes de son projet. Et parmi ses premières exigences, une zone du terrain concentre toute son attention. Le futur coach madrilène veut frapper vite et fort, bien avant l’ouverture de la Coupe du monde des clubs.