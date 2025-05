Ancelotti, la grosse augmentation

FC Séville vs Real Madrid

Carlo Ancelotti quittera le Real Madrid à la fin de la saison pour devenir l'entraîneur du Brésil, avec un contrat signé fin mai.

Ancelotti quittera Madrid à la fin de la saison, après avoir accepté de prendre les rênes du Brésil fin mai, avec pour objectif de mener la Seleçao à la Coupe du monde l'année prochaine.

Selon The Telegraph, l'entraîneur de 65 ans gagnera 8 millions de livres sterling (11 millions de dollars) par an avec la nation sud-américaine, soit plus que tout autre entraîneur au niveau international.

Ancelotti quitte Madrid après une saison décevante qui se terminera probablement sans trophée. La défaite 4-3 du week-end dernier contre Barcelone laisse le Real à sept points de l'équipe d'Hansi Flick en Liga à trois journées de la fin. Le Brésil, quant à lui, est quatrième des qualifications pour la Coupe du monde après 14 journées, à 10 points de l'Argentine, leader.

L'entraîneur italien terminera la saison avec Madrid avant de s'incliner au Santiago Bernabeu, Xabi Alonso devant prendre sa place après avoir confirmé son départ du Bayer Leverkusen.