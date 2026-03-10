Les grandes manœuvres semblent déjà lancées dans les bureaux du Real Madrid. Alors que la saison 2025-2026 n’est pas encore terminée, la direction madrilène réfléchit déjà au visage que prendra le banc de touche lors du prochain exercice. Les résultats irréguliers et les attentes élevées autour du club poussent les décideurs à envisager un changement majeur à la tête de l’équipe. Plusieurs techniciens réputés sont déjà évoqués dans les discussions internes. Mais derrière ces pistes médiatiques bien connues, un autre profil, plus discret mais jugé très prometteur, commencerait également à séduire certains dirigeants de la Casa Blanca.
Mercato, le Real Madrid songe à un nouveau nom séduisant pour son banc
La succession d’Arbeloa déjà au centre des discussions à Madrid
La question de l’entraîneur semble désormais centrale du côté du Real Madrid. Arrivé pour succéder à Xabi Alonso après son passage sur le banc du Castilla, Alvaro Arbeloa ne devrait pas poursuivre l’aventure à la tête de l’équipe première au terme de la saison.
Pour autant, l’ancien défenseur madrilène ne devrait pas quitter l’institution, selon les informations rapportées par Foot Mercato. Très apprécié pour sa fidélité au club et son attachement à la culture merengue, il pourrait être repositionné dans un autre rôle au sein de l’organisation sportive. Pendant ce temps, Florentino Pérez et son entourage travaillent déjà activement à identifier le technicien capable de relancer une dynamique plus conquérante.
Le Real Madrid s’intéresse à Cesc Fabregas
Ces derniers jours, plusieurs noms prestigieux ont circulé autour du banc madrilène. Selon les informations relayées par les médias espagnols, la direction a notamment étudié les profils de techniciens reconnus sur la scène internationale. Parmi eux figurent notamment Jürgen Klopp ou encore Mauricio Pochettino, deux entraîneurs expérimentés capables de gérer des effectifs composés de grandes stars.
Dans ce contexte de réflexion stratégique, Cesc Fabregas apparaît comme une piste plus inattendue mais de plus en plus sérieusement étudiée par certains décideurs du club madrilène. Le technicien espagnol, actuellement à Côme en Serie A, commencerait à attirer l’attention pour ses qualités de leadership et sa capacité à diriger un groupe.
Cesc Fabregas, une piste séduisante malgré son passé barcelonais
Le journaliste espagnol Jorge Picon a d’ailleurs évoqué publiquement les différentes pistes explorées par le club merengue lors d’une intervention au micro d'El Desmarque. À propos de la situation sur le banc madrilène, il a notamment déclaré : « Arbeloa est un homme de club et aura une place au Real Madrid. Il y a des gens au sein du club qui mettent des noms sur la table. On parle de Zidane. Zidane est le rêve de Florentino dans ce genre de situation. Zidane est l’option numéro 1, mais il y a le problème de la sélection française. Autre option qui plait beaucoup, c’est Jürgen Klopp. Il y a eu des contacts avec son clan ».
Dans la suite de son intervention, le journaliste a également évoqué la possibilité de voir Cesc Fabregas entrer dans la liste des entraîneurs étudiés par la direction madrilène, malgré son passé de joueur au Barça. « Il y a un entraîneur dont on ne parle pas et qui plait beaucoup aux dirigeants, c’est Cesc Fabregas. Un entraîneur jeune qui a des capacités de leader. Le Real Madrid l’appréciait déjà quand il était joueur lorsqu’il jouait à Arsenal. Malgré son passé au FC Barcelone, c’est un entraîneur qui est vu comme un technicien charismatique qui sait diriger ses équipes. Ils le voient comme capable de diriger une équipe comme le Real Madrid ». Pour l’instant, aucune décision définitive n’a été arrêtée par les dirigeants madrilènes. Plusieurs scénarios restent à l’étude et la situation pourrait encore évoluer dans les prochains mois en fonction des disponibilités des différents entraîneurs ciblés.