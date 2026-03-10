Mercato, le Real Madrid songe à un nouveau nom séduisant pour son banc

Le journaliste espagnol Jorge Picon a d’ailleurs évoqué publiquement les différentes pistes explorées par le club merengue lors d’une intervention au micro d'El Desmarque. À propos de la situation sur le banc madrilène, il a notamment déclaré : « Arbeloa est un homme de club et aura une place au Real Madrid. Il y a des gens au sein du club qui mettent des noms sur la table. On parle de Zidane. Zidane est le rêve de Florentino dans ce genre de situation. Zidane est l’option numéro 1, mais il y a le problème de la sélection française. Autre option qui plait beaucoup, c’est Jürgen Klopp. Il y a eu des contacts avec son clan ».

Dans la suite de son intervention, le journaliste a également évoqué la possibilité de voir Cesc Fabregas entrer dans la liste des entraîneurs étudiés par la direction madrilène, malgré son passé de joueur au Barça. « Il y a un entraîneur dont on ne parle pas et qui plait beaucoup aux dirigeants, c’est Cesc Fabregas. Un entraîneur jeune qui a des capacités de leader. Le Real Madrid l’appréciait déjà quand il était joueur lorsqu’il jouait à Arsenal. Malgré son passé au FC Barcelone, c’est un entraîneur qui est vu comme un technicien charismatique qui sait diriger ses équipes. Ils le voient comme capable de diriger une équipe comme le Real Madrid ». Pour l’instant, aucune décision définitive n’a été arrêtée par les dirigeants madrilènes. Plusieurs scénarios restent à l’étude et la situation pourrait encore évoluer dans les prochains mois en fonction des disponibilités des différents entraîneurs ciblés.