Liga, le Real Madrid songe à un ancien coach du PSG

La question de l’entraîneur est redevenue centrale au Real Madrid depuis la nomination d’Alvaro Arbeloa pour succéder à Xabi Alonso. Promu depuis l’équipe réserve du club, l’ancien défenseur espagnol devait initialement incarner une solution de continuité et s’inscrire dans la tradition maison qui consiste à promouvoir les techniciens formés au club.

Cependant, l’expérience ne s’est pas déroulée comme espéré. Les résultats obtenus sous sa direction se révèlent moins convaincants que ceux enregistrés par son prédécesseur, et les critiques se multiplient dans la presse espagnole. Malgré une approche davantage axée sur la gestion humaine que sur un travail tactique intensif, le technicien peine à imposer son projet et son avenir sur le banc madrilène apparaît désormais très incertain.