L’avenir du banc du Real Madrid commence déjà à agiter les coulisses du club merengue. Alors que la saison n’est pas encore terminée, les dirigeants madrilènes réfléchissent déjà à la direction sportive qu’ils souhaitent prendre pour l’exercice prochain. Les résultats irréguliers et les critiques croissantes autour du staff actuel poussent la direction à envisager plusieurs scénarios pour préparer la suite. Dans ce contexte, plusieurs profils d’entraîneurs circulent déjà dans les discussions internes. Parmi eux figure notamment celui d’un technicien bien connu du football européen, passé par plusieurs clubs, notamment le Paris Saint-Germain.
Liga, le Real Madrid songe à un ancien coach du PSG
- AFP
Alvaro Arbeloa ne fait pas l’unanimité au Real Madrid
La question de l’entraîneur est redevenue centrale au Real Madrid depuis la nomination d’Alvaro Arbeloa pour succéder à Xabi Alonso. Promu depuis l’équipe réserve du club, l’ancien défenseur espagnol devait initialement incarner une solution de continuité et s’inscrire dans la tradition maison qui consiste à promouvoir les techniciens formés au club.
Cependant, l’expérience ne s’est pas déroulée comme espéré. Les résultats obtenus sous sa direction se révèlent moins convaincants que ceux enregistrés par son prédécesseur, et les critiques se multiplient dans la presse espagnole. Malgré une approche davantage axée sur la gestion humaine que sur un travail tactique intensif, le technicien peine à imposer son projet et son avenir sur le banc madrilène apparaît désormais très incertain.
- Getty Images Sport
Mauricio Pochettino dans le viseur du Real Madrid
Dans ce contexte, la direction madrilène explore différentes options pour préparer la saison prochaine. Parmi les profils évoqués, celui de Mauricio Pochettino retient particulièrement l’attention des décideurs madrilènes, selon les informations d’ESPN. L’ancien entraîneur de Tottenham et du PSG possède une solide réputation sur la scène européenne et apparaît comme une option crédible pour relancer un nouveau cycle.
Sélectionneur actuel des États-Unis, Mauricio Pochettino occupe ce poste depuis septembre 2024 dans le cadre d’un projet visant à préparer la Coupe du monde 2026. Son contrat avec la fédération américaine court jusqu’au 31 juillet prochain, ce qui pourrait théoriquement le rendre disponible après la compétition mondiale organisée sur le sol nord-américain.
- Getty Images Sport
Mauricio Pochettino, le nouveau choix favori de Florentino Pérez
A en croire ESPN, le profil de Mauricio Pochettino correspondrait aux critères recherchés par la direction madrilène. Le président Florentino Pérez apprécierait notamment l’expérience du technicien argentin dans les grands clubs européens ainsi que sa capacité à développer un projet de jeu ambitieux.
Autre élément qui pourrait jouer en sa faveur : Mauricio Pochettino connaît déjà bien le championnat espagnol pour y avoir évolué comme joueur et entraîneur du côté de l’Espanyol Barcelone. Cette familiarité avec la Liga pourrait faciliter une éventuelle adaptation au contexte madrilène, réputé particulièrement exigeant.
- Getty Images
Un dossier encore loin d’être bouclé
Pour l’instant, aucune décision définitive n’a encore été prise par la direction madrilène. Plusieurs noms continuent de circuler autour du banc du Real Madrid, y compris celui de Jürgen Klopp, récemment évoqué dans certaines rumeurs. L’entourage du technicien allemand a toutefois tempéré ces spéculations, affirmant qu’il se sentait pleinement investi dans son rôle actuel au sein du groupe Red Bull.
Dans ce contexte encore incertain, la piste menant à Mauricio Pochettino reste néanmoins étudiée avec attention par les dirigeants merengues. Si les discussions venaient à se concrétiser dans les prochains mois, l’ancien coach du PSG pourrait devenir l’une des options sérieuses pour prendre les commandes du Real Madrid à l’issue de la saison.