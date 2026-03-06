Le Real Madrid a-t-il misé sur la mauvaise personne ? Alvaro Arbeloa n'est pas « l'homme de la situation » pour ce poste, selon une légende du club qui propose une alternative après le limogeage « précipité » de Xabi Alonso

Helguera est catégorique : le délai accordé pour évaluer Alonso était injustement court, ce qui suggère que le club a paniqué pendant une période difficile plutôt que de faire confiance au processus à long terme. Le contrat de l'Espagnol a pris fin d'un commun accord le 12 janvier, juste un jour après une défaite serrée 3-2 contre Barcelone en finale de la Supercopa de España, une période également assombrie par des différends tactiques avec Vinicius Junior.

Helguera a déclaré : « Je pense qu'ils auraient dû attendre février ou mars pour juger. À ce moment-là, nous aurions pu voir comment l'équipe se comportait réellement. Ils ont été trop hâtifs en licenciant Xabi Alonso. »