Le Real Madrid a-t-il misé sur la mauvaise personne ? Alvaro Arbeloa n'est pas « l'homme de la situation » pour ce poste, selon une légende du club qui propose une alternative après le limogeage « précipité » de Xabi Alonso

La décision du Real Madrid de changer d'entraîneur a été vivement critiquée par Ivan Helguera, légende du club, qui a publiquement remis en question la sagesse de la direction en licenciant Xabi Alonso. S'exprimant dans le podcast Bajo Palos aux côtés d'Iker Casillas, l'ancien milieu de terrain des Merengues a suggéré que le club avait agi trop précipitamment en mettant fin à un projet prometteur tout en pariant sur Alvaro Arbeloa.

  • La fondation d'Alonso méritait plus de patience

    Helguera s'est dit convaincu qu'Alonso méritait beaucoup plus de patience de la part du conseil d'administration, soulignant que malgré certaines réserves tactiques, l'équipe disposait d'une base solide qui aurait dû bénéficier de plus de temps pour s'épanouir avant que la direction du club ne prenne la décision de le licencier. Il a fait valoir qu'une évaluation équitable du véritable potentiel de l'équipe sous la houlette de l'ancien entraîneur du Bayer Leverkusen aurait dû être reportée à une date beaucoup plus tardive dans la saison.

  • FBL-ESP-LIGA-REALMADRIDAFP

    Le départ « précipité » d'Alonso

    Helguera est catégorique : le délai accordé pour évaluer Alonso était injustement court, ce qui suggère que le club a paniqué pendant une période difficile plutôt que de faire confiance au processus à long terme. Le contrat de l'Espagnol a pris fin d'un commun accord le 12 janvier, juste un jour après une défaite serrée 3-2 contre Barcelone en finale de la Supercopa de España, une période également assombrie par des différends tactiques avec Vinicius Junior. 

    Helguera a déclaré : « Je pense qu'ils auraient dû attendre février ou mars pour juger. À ce moment-là, nous aurions pu voir comment l'équipe se comportait réellement. Ils ont été trop hâtifs en licenciant Xabi Alonso. »

  • Doutes sur la promotion d'Arbeloa

    La nomination d'Arbeloa a également été accueillie avec scepticisme, Helguera soulignant son manque d'expérience au plus haut niveau. Il a ajouté : « C'est absurde. Arbeloa n'avait jamais entraîné en Liga, et le jour où il a été promu, il venait de perdre 4-1 avec le Castilla. »

  • Genesis Scottish Open 2025 - PreviewsGetty Images Sport

    Le Real a-t-il raté une occasion avec Raúl ?

    Helguera a également critiqué la décision du Real de snober Raul, légende du club, qui a passé six ans comme entraîneur de l'équipe Castilla après une brillante carrière de joueur au Bernabeu. Il a ajouté : « Raul aurait mieux géré cette situation, car il a été capitaine et a déjà vécu ce genre de situation. Je ne pense pas qu'Arbeloa était la bonne personne pour ce poste. »

