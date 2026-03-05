Le Real Madrid, « seule » destination possible pour Jürgen Klopp, l'ancien entraîneur de Liverpool « impatient » de rejoindre le géant de la Liga

Les spéculations concernant la prochaine destination de Jürgen Klopp se sont intensifiées après que TEAMtalk a rapporté que l'ancien entraîneur de Liverpool considérait le Real Madrid comme sa seule destination préférée. Bien qu'il occupe actuellement le poste de directeur mondial du football chez Red Bull, l'homme de 58 ans trouverait la vie dans les salles de réunion moins épanouissante que l'adrénaline du terrain. Son désir apparent de revenir à l'entraînement intervient à un moment de transition importante tant pour son ancien club que pour le club 15 fois champion d'Europe.

Le rapport suggère que la perspective d'un retour à Merseyside a été effectivement écartée, malgré la pression croissante qui pèse sur Arne Slot. Après une défaite décevante 2-1 contre les Wolves qui a frustré les fans, la hiérarchie de Liverpool et Klopp lui-même semblent satisfaits de tourner la page. Au contraire, l'attrait de diriger le club le plus titré au monde dans la capitale espagnole serait devenu le principal catalyseur du retour potentiel de Klopp sur le banc, qui pourrait avoir lieu dès cet été.