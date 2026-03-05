Getty/GOAL
Le Real Madrid, « seule » destination possible pour Jürgen Klopp, l'ancien entraîneur de Liverpool « impatient » de rejoindre le géant de la Liga
Bernabeu appelle Klopp ?
Les spéculations concernant la prochaine destination de Jürgen Klopp se sont intensifiées après que TEAMtalk a rapporté que l'ancien entraîneur de Liverpool considérait le Real Madrid comme sa seule destination préférée. Bien qu'il occupe actuellement le poste de directeur mondial du football chez Red Bull, l'homme de 58 ans trouverait la vie dans les salles de réunion moins épanouissante que l'adrénaline du terrain. Son désir apparent de revenir à l'entraînement intervient à un moment de transition importante tant pour son ancien club que pour le club 15 fois champion d'Europe.
Le rapport suggère que la perspective d'un retour à Merseyside a été effectivement écartée, malgré la pression croissante qui pèse sur Arne Slot. Après une défaite décevante 2-1 contre les Wolves qui a frustré les fans, la hiérarchie de Liverpool et Klopp lui-même semblent satisfaits de tourner la page. Au contraire, l'attrait de diriger le club le plus titré au monde dans la capitale espagnole serait devenu le principal catalyseur du retour potentiel de Klopp sur le banc, qui pourrait avoir lieu dès cet été.
Une envie de se mettre à l'abri
Le quotidien autrichien Salzburger Nachrichten a récemment fait état de tensions importantes entre les dirigeants du conglomérat spécialisé dans les boissons énergisantes et le tacticien allemand de 58 ans. Dans le même temps, le journaliste Graeme Bailey a précisé qu'un retour romantique chez les Reds n'était pas à l'ordre du jour. « En ce qui concerne Liverpool, il adore le club et la ville, mais il ne reviendra pas », a déclaré Bailey à TEAMtalk. « Il a fait son temps en Premier League et n'a plus envie de revenir, tout comme Liverpool, qui ne semble pas prêt à rouvrir ce chapitre. »
De son côté, Sky Sports a confirmé la théorie selon laquelle un transfert au Bernabeu semble se profiler pour le technicien de 58 ans.
La quête de stabilité de Madrid
Les rumeurs concernant Klopp surviennent à un moment délicat pour Madrid, alors qu'Álvaro Arbeloa peine à répondre aux attentes très élevées du Bernabéu. Les experts suggèrent depuis longtemps que le football « heavy metal » et la personnalité magnétique de Klopp conviendraient parfaitement à Madrid, en lui apportant l'identité tactique qui lui fait actuellement défaut.
Tous les regards seront tournés vers les géants de la Liga pendant les derniers mois de la saison pour voir si les Blancos officialisent leur intérêt. La disponibilité de Klopp pourrait déclencher un effet domino dans le milieu des entraîneurs européens, forçant potentiellement Madrid à agir avant que d'autres clubs d'élite ne tentent de le détourner de son contrat avec Red Bull. Si Arbeloa ne parvient pas à remporter un titre majeur dans les mois à venir, la voie pour Klopp à la tête des Blancos deviendra alors très claire.
Le moment de tension du Real Madrid
Après avoir brièvement dépassé Barcelone en tête de la Liga, les Blancos ont trébuché et perdu leurs deux derniers matchs de championnat. Ces mauvais résultats ont fait chuter Madrid à la deuxième place du classement, à quatre points derrière les Blaugrana, qui ont remporté deux victoires consécutives.
Les hommes d'Arbeloa se préparent désormais à affronter le Celta Vigo vendredi, avec pour objectif de renouer avec la victoire afin de conserver leurs espoirs de remporter le titre. Ils affronteront ensuite Manchester City lors d'un match difficile dans le cadre du match aller des huitièmes de finale de la Ligue des champions.
