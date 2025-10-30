Mercato : Le PSG va blinder une pépite très prisée

Depuis quelques mois, le nom de Senny Mayulu monte en puissance au PSG. Le jeune milieu, né en 2006, grignote du temps de jeu et répond présent. Dans une équipe où la concurrence explose à chaque poste, lui parvient à se faire une place.

Et ce n’est pas un hasard. Sa technique soyeuse, sa capacité à jouer simple, son culot par moments… autant d’éléments qui séduisent Luis Enrique, toujours friand de profils créatifs et travailleurs.

Le club n’a pas envie de perdre un jeune issu de son vivier, surtout quand celui-ci montre autant de maturité. Paris se projette déjà sur l’avenir et souhaite le garder durablement.