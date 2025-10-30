Le Paris Saint-Germain avance discrètement, mais sûrement, sur l’un de ses dossiers les plus sensibles du moment. Dans un contexte où les jeunes talents quittent parfois trop tôt la capitale, le club semble déterminé à ne pas revivre un scénario frustrant. Senny Mayulu, révélation du PSG la saison écoulée et nouvelle fierté du centre de formation parisien, se rapproche d’une prolongation qui pourrait sécuriser le futur du milieu franco-congolais. Et cela tombe bien, car plusieurs géants européens tournent déjà autour.
Mercato : Le PSG va blinder une pépite très prisée
- AFP
Un joyau qui gagne du terrain dans la rotation parisienne
Depuis quelques mois, le nom de Senny Mayulu monte en puissance au PSG. Le jeune milieu, né en 2006, grignote du temps de jeu et répond présent. Dans une équipe où la concurrence explose à chaque poste, lui parvient à se faire une place.
Et ce n’est pas un hasard. Sa technique soyeuse, sa capacité à jouer simple, son culot par moments… autant d’éléments qui séduisent Luis Enrique, toujours friand de profils créatifs et travailleurs.
Le club n’a pas envie de perdre un jeune issu de son vivier, surtout quand celui-ci montre autant de maturité. Paris se projette déjà sur l’avenir et souhaite le garder durablement.
- AFP
Une prolongation en vue malgré l’intérêt de la Premier League
Selon les informations du journaliste Nicolò Schira, un accord sur le point d’être finalisé va lier Mayulu au PSG pendant trois ans supplémentaires. Les dirigeants veulent sécuriser leur pépite face aux avances répétées venues d’Angleterre.
Tottenham, Chelsea, Manchester City… des noms qui donnent le vertige. Tous ont approché le clan du joueur ces dernières semaines. Pourtant, la priorité de Mayulu reste claire : continuer sa progression à Paris, dans l’environnement qu’il connaît et qui l’a façonné.
Les discussions entre les parties avancent et une officialisation pourrait arriver rapidement.
- Getty Images
Des chiffres prometteurs pour un milieu de 19 ans
Lancé officiellement avec les professionnels en janvier 2024, Mayulu a déjà pris ses marques. Cette saison en Ligue 1 McDonald's, il affiche 7 apparitions, ponctuées d’un but et d’une passe décisive.
Toutes compétitions confondues, il compte deux réalisations et une offrande. Pas mal pour un jeune qui découvre le très haut niveau.
Sa valeur progresse aussi sur le marché. Transfermarkt l’évalue aujourd’hui à 25 millions d’euros, preuve qu’il attire les convoitises. Son bail actuel court jusqu’en juin 2027, mais Paris accélère pour étendre ce lien et se prémunir d’une mauvaise surprise.
- AFP
Un avenir à écrire sous les couleurs du PSG ?
Paris mise plus que jamais sur sa jeunesse. Après Warren Zaïre-Emery, Mayulu s’inscrit dans ce nouveau visage du club, tourné vers le développement interne.
Il reste du chemin, mais la trajectoire semble déjà bien tracée. Et avec une prolongation en poche, l’élan pourrait être encore plus fort.