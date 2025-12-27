Alors que plusieurs cadres offensifs attirent les convoitises outre-Manche, le Paris Saint-Germain affine sa stratégie pour le mercato d’hiver 2026. Fidèle à sa ligne directrice, le club de la capitale ferme la porte aux départs… tout en préparant un renfort ciblé, loin des projecteurs habituels. Direction l’Italie, où une piste prend de plus en plus de consistance.
Mercato : le PSG sort le chéquier pour Manu Koné
Un hiver animé en perspective pour le PSG
Le mois de janvier s’annonce chargé du côté du Camp des Loges. Deuxième de Ligue 1, le PSG fait face à un double mouvement classique de mi-saison : protéger ses talents et anticiper ses besoins. Bradley Barcola figure sur les tablettes de clubs anglais, Liverpool en tête, après l’échec de la piste menant à Antoine Semenyo, désormais promis à un concurrent de Manchester City.
Dans le même temps, la longue indisponibilité d’Alexander Isak pousse les Reds à réfléchir à une solution temporaire, avec une possible offre de prêt de six mois pour Gonçalo Ramos.
Paris, de son côté, ne vacille pas. Des discussions existent avec les deux attaquants concernés afin de prolonger l’aventure. Le message reste clair : aucune vente prévue cet hiver. Mais en interne, les dirigeants avancent déjà sur un autre dossier, bien plus discret.
Une offre conséquente transmise à l’AS Roma
Selon Gol Digital, le PSG a formulé « une offre ferme » pour Manu Koné. Aucun chiffre précis ne filtre officiellement, mais les informations publiées en novembre par le compte X PSG Inside-Actus évoquent une proposition de 50 millions d’euros.
Un montant cohérent avec l’estimation actuelle de Transfermarkt pour le milieu français de 24 ans. Une somme surtout très supérieure aux 18 millions d’euros déboursés par l’AS Roma en 2024, ce qui ouvrirait la porte à une opération très rentable pour le club italien.
Toujours d’après Gol Digital, l’Atlético Madrid suit également le joueur. Les Colchoneros envisageraient un montage incluant Giacomo Raspadori. Le dossier reste toutefois loin d’aboutir pour le club madrilène, moins avancé que Paris dans les discussions. Un détail renforce cette tendance : Frederic Massara, directeur sportif de la Roma, aurait récemment fait le déplacement à Paris afin d’évoquer directement ce transfert.
Un retour aux sources qui séduit Manu Koné
L’intérêt ne semble pas à sens unique. Gol Digital précise que Manu Koné voit d’un bon œil une arrivée dans la capitale française. Né en région parisienne, brièvement formé au Paris FC, le milieu s’est construit loin de chez lui, d’abord à Toulouse, puis en Bundesliga, avant de s’imposer en Serie A.
Un retour à Paris apparaît logique dans son parcours, sans précipitation mais avec ambition.
Si le PSG identifie aussi des manques en défense, notamment sur les côtés, et reste attentif aux fragilités offensives liées aux blessures, le renfort d’un profil comme Koné s’inscrit dans une logique d’équilibre. Luis Enrique disposerait alors d’une option supplémentaire dans l’entrejeu.
Rien n’empêchera ce dossier d’aboutir si un terrain d’entente se dessine avec la Roma dès janvier 2026.