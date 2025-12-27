Mercato : le PSG sort le chéquier pour Manu Koné

Le mois de janvier s’annonce chargé du côté du Camp des Loges. Deuxième de Ligue 1, le PSG fait face à un double mouvement classique de mi-saison : protéger ses talents et anticiper ses besoins. Bradley Barcola figure sur les tablettes de clubs anglais, Liverpool en tête, après l’échec de la piste menant à Antoine Semenyo, désormais promis à un concurrent de Manchester City.

Dans le même temps, la longue indisponibilité d’Alexander Isak pousse les Reds à réfléchir à une solution temporaire, avec une possible offre de prêt de six mois pour Gonçalo Ramos.

Paris, de son côté, ne vacille pas. Des discussions existent avec les deux attaquants concernés afin de prolonger l’aventure. Le message reste clair : aucune vente prévue cet hiver. Mais en interne, les dirigeants avancent déjà sur un autre dossier, bien plus discret.