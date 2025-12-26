Mercato, Liverpool a trouvé le remplaçant d'Alexander Isak au PSG

Selon les informations rapportées par Football365, Liverpool cible désormais Gonçalo Ramos, attaquant du PSG, pour renforcer son secteur offensif dès le mercato hivernal. Malgré son jeune âge (24 ans) et son statut de joker aux yeux de Luis Enrique, Gonçalo Ramos affiche déjà dix buts toutes compétitions confondues cette saison. Les recruteurs des Reds estiment qu’il dispose du profil nécessaire pour pallier l’absence d’Isak, grâce à sa polyvalence et son efficacité devant le but.

Le Portugais, qui n’est pas considéré comme un titulaire indiscutable au PSG, pourrait ainsi bénéficier d’une opportunité majeure pour s’imposer sur le plan européen. Cette éventuelle transaction permettrait aux Reds de sécuriser leur attaque tout en offrant à Gonçalo Ramos un temps de jeu plus conséquent. Liverpool pourra également compter sur un effectif offensif solide comprenant Hugo Ekitike, Florian Wirtz, Cody Gakpo (actuellement blessé) et Federico Chiesa, garantissant une profondeur de banc nécessaire pour affronter la fin de saison exigeante.