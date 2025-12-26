Liverpool traverse une période critique. Quelques mois après avoir investi massivement pour renforcer son attaque, le club doit faire face à un problème inattendu. Alexander Isak, arrivé l’été dernier pour un montant record, est indisponible pour plusieurs mois suite à une grave blessure. L’urgence de combler ce vide est réelle, surtout avec une Premier League toujours aussi exigeante et des objectifs européens ambitieux. Alors que le mercato hivernal s’ouvre dans quelques jours, les dirigeants des Reds explorent toutes les pistes. Une solution pourrait provenir directement de Paris, offrant une opportunité stratégique pour relancer l’attaque et maintenir la compétitivité de l’équipe.
Mercato, Liverpool a trouvé le remplaçant d'Alexander Isak au PSG
L’absence prolongée d’Alexander Isak pousse Liverpool à agir
Alexander Isak, recruté pour 145 millions d’euros, est devenu un problème pour Liverpool. L’attaquant suédois, en difficulté sur le plan sportif avec seulement deux buts inscrits en dix matches de Premier League, a aggravé la situation en se blessant gravement le 20 décembre sur le terrain de Tottenham, juste après avoir ouvert le score. Victime d’une fracture du péroné, il a été opéré de la cheville et devrait rester éloigné des terrains pendant plusieurs mois. Face à cette absence, le club anglais ne pouvait plus attendre et a immédiatement identifié un profil susceptible de compenser son manque de rendement offensif.
- Getty Images
Gonçalo Ramos, le joker de luxe du PSG dans le viseur des Reds
Selon les informations rapportées par Football365, Liverpool cible désormais Gonçalo Ramos, attaquant du PSG, pour renforcer son secteur offensif dès le mercato hivernal. Malgré son jeune âge (24 ans) et son statut de joker aux yeux de Luis Enrique, Gonçalo Ramos affiche déjà dix buts toutes compétitions confondues cette saison. Les recruteurs des Reds estiment qu’il dispose du profil nécessaire pour pallier l’absence d’Isak, grâce à sa polyvalence et son efficacité devant le but.
Le Portugais, qui n’est pas considéré comme un titulaire indiscutable au PSG, pourrait ainsi bénéficier d’une opportunité majeure pour s’imposer sur le plan européen. Cette éventuelle transaction permettrait aux Reds de sécuriser leur attaque tout en offrant à Gonçalo Ramos un temps de jeu plus conséquent. Liverpool pourra également compter sur un effectif offensif solide comprenant Hugo Ekitike, Florian Wirtz, Cody Gakpo (actuellement blessé) et Federico Chiesa, garantissant une profondeur de banc nécessaire pour affronter la fin de saison exigeante.