Liverpool : saison terminée pour Alexander Isak, blessé ?

Le scénario semblait parfait. À la 56e minute, Alexander Isak ouvre le score pour Liverpool face aux Spurs. Un but important, dans un match tendu, remporté finalement 1-2 par les Reds. Mais sur cette action, tout bascule.

Micky van de Ven tente un retour désespéré. Le défenseur néerlandais se jette à pleine vitesse. Le ballon file, mais la jambe d’Alexander Isak se retrouve prise dans une torsion violente. Le Suédois s’écroule immédiatement. Les images parlent d’elles-mêmes.

Les soigneurs interviennent longuement. Isak ne se relève pas. Le stade retient son souffle. Après plusieurs minutes, l’attaquant quitte la pelouse en larmes, soutenu par le staff médical. Jeremie Frimpong prend sa place, mais l’essentiel se joue ailleurs. Dans les tribunes comme sur le banc, les visages se ferment. Chacun comprend que la blessure dépasse le simple coup.