Samedi soir, Anfield a célébré une victoire précieuse face à Tottenham. Mais derrière le score, une image a glacé le public. Celle d’Alexander Isak, au sol, en pleurs, quelques instants seulement après avoir trouvé le chemin des filets. Depuis, l’optimisme a laissé place au doute, puis à l’angoisse.
Liverpool : saison terminée pour Alexander Isak, blessé ?
Un but… suivi d’un choc terrible, des scènes qui inquiètent Anfield
Le scénario semblait parfait. À la 56e minute, Alexander Isak ouvre le score pour Liverpool face aux Spurs. Un but important, dans un match tendu, remporté finalement 1-2 par les Reds. Mais sur cette action, tout bascule.
Micky van de Ven tente un retour désespéré. Le défenseur néerlandais se jette à pleine vitesse. Le ballon file, mais la jambe d’Alexander Isak se retrouve prise dans une torsion violente. Le Suédois s’écroule immédiatement. Les images parlent d’elles-mêmes.
Les soigneurs interviennent longuement. Isak ne se relève pas. Le stade retient son souffle. Après plusieurs minutes, l’attaquant quitte la pelouse en larmes, soutenu par le staff médical. Jeremie Frimpong prend sa place, mais l’essentiel se joue ailleurs. Dans les tribunes comme sur le banc, les visages se ferment. Chacun comprend que la blessure dépasse le simple coup.
Les premiers diagnostics alarmants
Ce lundi, les informations venues d’Angleterre ne rassurent personne. Selon Sky Sports et The Athletic, les examens médicaux devraient confirmer une fracture de la jambe pour l’international suédois. Une blessure lourde, synonyme de plusieurs mois loin des terrains.
Pour l’instant, Liverpool n’a pas encore communiqué officiellement. Juste après la rencontre, Arne Slot restait prudent au micro de Sky Sports : « Il est difficile de savoir exactement ce qu'il a. Mais ce n'est jamais agréable qu'après avoir marqué, il ait été percuté par un défenseur ».
Des mots mesurés, mais lourds de sens.
Une adaptation déjà compliquée à Liverpool
Recruté pour environ 144 millions d’euros l’été dernier, Alexander Isak incarnait l’un des symboles du mercato XXL des Reds, marqué par près de 500 millions d’euros de dépenses. Pourtant, ses débuts à Anfield ne ressemblent pas à un long fleuve tranquille.
Le buteur n’a inscrit que trois réalisations en quinze apparitions toutes compétitions confondues. Un rendement en deçà des attentes, dans une équipe encore en rodage sous les ordres d’Arne Slot. Fin octobre, une blessure aux adducteurs l’avait déjà écarté plusieurs semaines. Ce nouvel arrêt brutal arrive donc au pire moment.
Liverpool face à une attaque décimée
A en croire les informations rapportées par The Telegraph, même si l’hypothèse d’une fracture venait à être écartée, Alexander Isak pourrait rester éloigné des terrains sur une longue période. Une perspective qui fragilise sérieusement les plans offensifs de Liverpool.
Mohamed Salah laisse planer le doute sur son avenir, surtout après son départ avec l’Égypte pour la Coupe d’Afrique des nations. Cody Gakpo, lui aussi, manque à l’appel à court terme à cause d’un problème musculaire. L’attaque des Reds se retrouve soudainement très clairsemée.
Un mercato hivernal déjà sous tension
Dans ce contexte, Liverpool pourrait se voir contraint d’agir dès janvier. Le club envisageait déjà des renforts offensifs avant la blessure d’Isak. Le nom d’Antoine Semenyo circule depuis plusieurs mois dans les couloirs d’Anfield.
Mais la concurrence s’annonce rude. Manchester United et Manchester City semblent désormais mieux placés pour attirer l’ailier polyvalent de Bournemouth. Une bataille de plus sur le marché, alors que Liverpool doit gérer une urgence sportive.