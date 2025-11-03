Le Paris Saint-Germain prépare déjà ses manœuvres pour le prochain mercato estival. Si plusieurs pistes ont été explorées pour renforcer son entrejeu, une en particulier attire désormais toute l’attention des dirigeants parisiens. Jeune, talentueux, et déjà habitué aux plus grands rendez-vous européens, ce milieu de terrain incarne parfaitement la nouvelle stratégie du club : miser sur des joueurs français à fort potentiel évoluant au plus haut niveau. Et cette fois, le PSG semble déterminé à frapper un grand coup face à une concurrence redoutable.
Mercato, le PSG passe à l'attaque pour un Bleu du Real Madrid
- Getty Images Sport
Le PSG accélère ses plans pour renforcer son milieu
À quelques mois du mercato, le Paris Saint-Germain affine ses priorités. Malgré un effectif dense et compétitif, Luis Enrique souhaiterait renforcer le cœur du jeu afin d’apporter davantage de variété et de concurrence interne. Sous l’impulsion de Nasser Al-Khelaïfi et de Luis Campos, le club de la capitale multiplie les réflexions autour d’un recrutement ciblé et ambitieux.
L’objectif est clair : trouver un profil complet, capable d’évoluer dans plusieurs registres au milieu de terrain, tout en s’inscrivant dans la philosophie de jeu dynamique prônée par l’entraîneur espagnol. Dans cette optique, le PSG s’intéresse depuis plusieurs mois à un international français évoluant dans l’un des plus grands clubs d’Europe.
Un profil qui correspond parfaitement au projet parisien
Le joueur en question coche toutes les cases recherchées par le club parisien : jeune, expérimenté, polyvalent et surtout, rompu aux exigences du haut niveau. Sa capacité à enchaîner les performances de qualité dans un contexte ultra-compétitif a fini de convaincre la direction francilienne. Le PSG, désireux de renforcer la concurrence à des postes occupés par Fabian Ruiz, Vitinha ou encore João Neves, voit en lui la recrue idéale pour équilibrer son entrejeu.
Selon les informations relayées par Don Balon et Foot01, le Paris Saint-Germain serait passé à l’action avec une première offre verbale transmise au Real Madrid : 40 millions d’euros assortis de 20 millions d’euros de bonus. Une approche ambitieuse, mais encore loin des attentes madrilènes. Car le joueur en question n’est autre qu’Eduardo Camavinga.
- AFP
Eduardo Camavinga, la nouvelle priorité du PSG
De retour à son meilleur niveau après une blessure à la malléole, Eduardo Camavinga commence à se distinguer sous les ordres de Xabi Alonso. Depuis la fin du mois de septembre, l’international français enchaîne les prestations de haut vol avec le Real Madrid. Son volume de jeu, sa vision et son sens tactique impressionnent au plus haut niveau, ravivant l’intérêt de plusieurs grands clubs européens.
Le PSG ne compte pas rester spectateur. Luis Campos suit la situation du milieu de terrain de 22 ans depuis plusieurs mois. Le champion d’Europe en titre verrait en lui un renfort stratégique à long terme. Formé au Stade Rennais, Camavinga correspond à la nouvelle ligne directrice du club : rapatrier les meilleurs talents français évoluant à l’étranger.
- Getty Images Sport
Le PSG challengé par Manchester United pour Eduardo Camavinga
Le dossier ne s’annonce toutefois pas simple. Toujours selon Don Balon, Manchester United serait également entré dans la danse avec une proposition pouvant atteindre 80 millions d’euros. Le Real Madrid, conscient de la valeur de son joueur sous contrat jusqu’en 2029, ne semble pas pressé de vendre. Florentino Pérez, attentif à l’évolution du marché, n’envisagerait d’écouter que des offres au prix fort.
Le club madrilène avait déboursé 30 millions d’euros pour s’offrir Eduardo Camavinga en 2021, et son importance n’a cessé de croître depuis. Xabi Alonso, qui compte sur lui dans sa rotation principale, n’a aucune intention de le voir partir. Une position ferme qui pourrait compliquer les ambitions parisiennes.
- AFP
Un mercato qui s’annonce brûlant entre le PSG et le Real Madrid
Entre la volonté du PSG d’attirer un jeune Bleu et la détermination du Real Madrid à conserver l’un de ses joyaux, le prochain mercato s’annonce particulièrement animé. Eduardo Camavinga représente bien plus qu’une simple opportunité : il incarne une vision du jeu et un symbole de la jeunesse triomphante que le PSG souhaite intégrer à son projet.
Si Paris souhaite réellement concrétiser cette piste, il devra composer avec la concurrence de Manchester United et la fermeté madrilène. Une bataille à plusieurs millions d’euros s’annonce, et le club de la capitale semble prêt à se battre jusqu’au bout pour tenter d’attirer Eduardo Camavinga sous le maillot rouge et bleu. Par ailleurs, le PSG pourrait prendre le dessus dans ce dossier en profitant de l’intérêt du Real Madrid pour Vitinha. Vers un échange entre le Portugais et le vice-champion du monde 2022 ? Affaire à suivre…