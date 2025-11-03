Mercato, le PSG passe à l'attaque pour un Bleu du Real Madrid

À quelques mois du mercato, le Paris Saint-Germain affine ses priorités. Malgré un effectif dense et compétitif, Luis Enrique souhaiterait renforcer le cœur du jeu afin d’apporter davantage de variété et de concurrence interne. Sous l’impulsion de Nasser Al-Khelaïfi et de Luis Campos, le club de la capitale multiplie les réflexions autour d’un recrutement ciblé et ambitieux.

L’objectif est clair : trouver un profil complet, capable d’évoluer dans plusieurs registres au milieu de terrain, tout en s’inscrivant dans la philosophie de jeu dynamique prônée par l’entraîneur espagnol. Dans cette optique, le PSG s’intéresse depuis plusieurs mois à un international français évoluant dans l’un des plus grands clubs d’Europe.