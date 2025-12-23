Mercato, le PSG cible une nouvelle pépite en Europe

Selon les informations TuttoMercatoWeb, le PSG surveille de près Konstantinos Karetsas, jeune international grec de 18 ans évoluant au KRC Genk. Konstantinos Karetsas s’est rapidement imposé comme l’une des sensations de la première partie de saison en Jupiler Pro League, affichant une maturité technique et une capacité à créer le jeu remarquées à l’échelle européenne. En dix-sept apparitions, le milieu de terrain grec a déjà délivré six passes décisives, confirmant son influence croissante dans l’animation offensive de son équipe.

L’intérêt du PSG pour Konstantinos Karetsas s’inscrit dans une continuité stratégique assumée. Le club parisien cherche à sécuriser des profils jeunes, capables d’évoluer dans un cadre exigeant tout en bénéficiant d’un temps de progression maîtrisé. Karetsas représente ainsi une opportunité à fort potentiel, même si son recrutement s’annonce loin d’être simple.