Le Paris Saint-Germain avance masqué, mais avec une ligne directrice désormais bien établie. Fini le temps des recrutements clinquants sans lendemain, place à l’anticipation, à la formation et à la détection de profils capables de s’inscrire dans la durée. À l’aube du mercato hivernal, cette stratégie nourrit logiquement de nombreuses spéculations autour du club de la capitale. En coulisses, une piste européenne très prometteuse retient particulièrement l’attention des décideurs parisiens, au point de s’imposer comme un dossier à suivre de très près dans les prochaines semaines.
Mercato, le PSG cible une nouvelle pépite en Europe
- Getty Images
Konstantinos Karetsas, la nouvelle trouvaille du PSG
Selon les informations TuttoMercatoWeb, le PSG surveille de près Konstantinos Karetsas, jeune international grec de 18 ans évoluant au KRC Genk. Konstantinos Karetsas s’est rapidement imposé comme l’une des sensations de la première partie de saison en Jupiler Pro League, affichant une maturité technique et une capacité à créer le jeu remarquées à l’échelle européenne. En dix-sept apparitions, le milieu de terrain grec a déjà délivré six passes décisives, confirmant son influence croissante dans l’animation offensive de son équipe.
L’intérêt du PSG pour Konstantinos Karetsas s’inscrit dans une continuité stratégique assumée. Le club parisien cherche à sécuriser des profils jeunes, capables d’évoluer dans un cadre exigeant tout en bénéficiant d’un temps de progression maîtrisé. Karetsas représente ainsi une opportunité à fort potentiel, même si son recrutement s’annonce loin d’être simple.
- AFP
Le PSG a déjà de la concurrence pour Karetsas
Le PSG n’est toutefois pas seul sur ce dossier. La progression rapide de Konstantinos Karetsas n’a pas échappé aux grandes puissances du continent. Toujours selon TMW, repris par Le 10 Sport, plusieurs clubs majeurs suivent attentivement la situation, dont Liverpool, Arsenal et le Bayern Munich. Chelsea serait même déjà en réflexion avancée pour formuler une première approche concrète. Cette concurrence renforce la valeur perçue de Konstantinos Karetsas et complique la marge de manœuvre du PSG.
Face à ce contexte, le PSG devra arbitrer entre patience et opportunisme. Si Konstantinos Karetsas incarne parfaitement la nouvelle politique sportive parisienne, le club ne souhaite pas s’engager dans une surenchère déraisonnable. Les prochaines semaines permettront de mesurer la capacité du PSG à transformer cet intérêt en offensive réelle, tout en respectant l’équilibre économique voulu par la direction.