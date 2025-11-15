Mercato, le PSG fonce sur un crack des Bleus

Le Bayern Munich, déterminé à reconquérir la Ligue des champions, a vu ses efforts renforcés par l’arrivée de Michael Olise l’été dernier. Recruté en provenance de Crystal Palace, l’international français a immédiatement trouvé sa place dans le collectif bavarois. Son adaptation rapide, son volume de jeu et sa créativité ont attiré l’attention des observateurs. Michael Olise réalise des performances de très haut niveau en Bundesliga et en Ligue des champions, confirmant son statut de crack tricolore.

Engagé pleinement dans le projet du Bayern, Michael Olise affiche également de grandes ambitions avec l’équipe de France. Sa progression exponentielle n’est pas passée inaperçue et ses prestations ont déjà fait de lui un joueur très convoité. Plusieurs clubs européens surveillent attentivement la moindre faille dans sa situation contractuelle. C’est dans ce contexte que se positionne le Paris Saint-Germain, bien décidé à ne pas laisser filer l’une des étoiles montantes du football français.