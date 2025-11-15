À l’approche du prochain mercato, un vent d’agitation souffle déjà sur la scène européenne. Dans les coulisses, certains clubs préparent des opérations d’envergure, attirés par un talent capable de changer l’équilibre des forces. Parmi les prétendants figure le Paris Saint-Germain prêt à s’engouffrer dans la moindre opportunité, même si la concurrence est féroce et que le dossier paraît verrouillé. Le club de la capitale a, en effet, décidé de s’attaquer au dossier d’un international français dans les prochains mois.
Mercato, le PSG fonce sur un crack des Bleus
- AFP
Michael Olise, un talent qui fait vibrer l’Europe
Le Bayern Munich, déterminé à reconquérir la Ligue des champions, a vu ses efforts renforcés par l’arrivée de Michael Olise l’été dernier. Recruté en provenance de Crystal Palace, l’international français a immédiatement trouvé sa place dans le collectif bavarois. Son adaptation rapide, son volume de jeu et sa créativité ont attiré l’attention des observateurs. Michael Olise réalise des performances de très haut niveau en Bundesliga et en Ligue des champions, confirmant son statut de crack tricolore.
Engagé pleinement dans le projet du Bayern, Michael Olise affiche également de grandes ambitions avec l’équipe de France. Sa progression exponentielle n’est pas passée inaperçue et ses prestations ont déjà fait de lui un joueur très convoité. Plusieurs clubs européens surveillent attentivement la moindre faille dans sa situation contractuelle. C’est dans ce contexte que se positionne le Paris Saint-Germain, bien décidé à ne pas laisser filer l’une des étoiles montantes du football français.
- Getty Images Sport
Le PSG prêt à accélérer pour Michael Olise
Selon les informations d’Ekrem Konur, le PSG fait partie des clubs séduits par le profil de Michael Olise. Le club parisien, en quête de renforts offensifs capables d’apporter créativité et percussion, considère le joueur bavarois comme une cible de premier plan. Luis Enrique apprécie particulièrement sa polyvalence et son intelligence de jeu, ce qui pousse la direction parisienne à envisager une offensive.
Mais si le PSG fonce dans ce dossier, l’opération s’annonce complexe. Le Bayern Munich n’a absolument pas l’intention de laisser partir Michael Olise, encore moins après ses débuts réussis. D’après le journaliste spécialiste mercato, les champions d’Allemagne n’écouteront aucune proposition inférieure à 120 millions d’euros, un montant qui montre l’importance accordée au joueur. Une véritable ligne rouge posée par le club bavarois, déterminé à conserver l’un de ses éléments les plus prometteurs.
- Getty Images Sport
Une concurrence européenne féroce pour Olise
Le PSG n’est pas le seul à vouloir attirer Michael Olise. Comme l’indique Ekrem Konur, cité par Foot01, Manchester City, Chelsea et Liverpool surveillent, eux aussi, le dossier avec insistance. Les Reds, en particulier, envisageraient même de faire du Français le successeur de Mohamed Salah si celui-ci venait à quitter Anfield. Cette pression concurrentielle accentue la difficulté pour Paris, qui doit composer avec des clubs tout aussi ambitieux financièrement et sportivement.
Malgré ces approches, Michael Olise reste concentré sur ses objectifs à court terme. Le joueur se sent bien au Bayern Munich et continue de progresser dans un environnement sécurisé. Si l’idée d’un départ circule, elle ne semble pas au centre de ses préoccupations actuelles. L’international français entend enchaîner les performances avec le Bayern et répondre présent lors des prochains rendez-vous avec l’équipe de France, où son rôle grandissant ne cesse d’être souligné.
- Getty Images Sport
Le PSG suit le dossier Michael Olise
Pour le PSG, ce n’est pas la première tentative. Avant sa signature au Bayern Munich en 2024, Michael Olise avait déjà été approché par les dirigeants parisiens, rappelle Foot01. L’intérêt pour le joueur ne date donc pas d’hier, et Paris voit en lui un élément capable d’incarner une nouvelle dynamique offensive à moyen terme. La direction francilienne reste attentive, prête à intervenir si une fenêtre d’opportunité s’ouvre, même minime.
Pour l’heure, le Bayern tient fermement sa position, et Michael Olise apparaît pleinement engagé dans le projet bavarois. Mais le mercato réserve souvent des scénarios inattendus. Une volonté du joueur, un changement de stratégie interne ou une offre impossible à refuser pourraient rebattre les cartes. Ce qui est certain, c’est que le PSG demeure un candidat assumé, prêt à agir dès que les circonstances le permettront.